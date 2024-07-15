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娛樂 最新消息

金智媛白富美 韓劇女王奪標

金智媛演出《淚之女王》的女財閥太成功，IG粉絲數暴衝破千萬。（翻攝自X）

記者鍾志均／專題報導

南韓美女何其多，要演好「高冷財閥美女」可不簡單，金智媛從2013年夯劇《繼承者們》的千金小姐，到2024年《淚之女王》的財閥女王，「洪海仁」成了她的最新代名詞，個性內向的金智媛全面進化，榮登上半年韓劇話題女王。

金智媛分享過自己的十六型人格為「INTP」邏輯學家，自稱是不擅社交的宅女，網友發現她罕見上綜藝節目《驚人的星期六》，社恐不安到後來「斷電」，因疲憊而笑容盡失的模樣，還是被廣大粉絲稱讚「反應可愛又真實」。

雖然金智媛在《淚之女王》中氣勢凌人，高冷形象深植人心，不過私底下的她，總是喜歡在休息日待在家聽音樂、重看喜歡的電影，甚至睡上一整天，對她而言，如此才能好好充電，維持體力，徹底休息。

金智媛於2010年和天團BIGBANG合作手機廣告正式出道，當年她以出眾美貌，甜美歌聲令人印象深刻；這些年來，她專注在演員工作，連緋聞都不曾爆出，也很少使用社群軟體，然而《淚》劇播出後，IG粉絲數至今暴衝突破千萬，高人氣不言而喻。

金智媛在《繼承者們》首次以千金小姐「劉瑞秋」角色打開知名度。（翻攝自X）

2013年《繼承者們》劉瑞秋 首扮千金詮釋到位

高冷指數：★★★★

金智媛在《繼承者們》首次以千金小姐「劉瑞秋」角色打開知名度；劉瑞秋擁有大小姐脾氣，表面冷漠，內心也十分脆弱，因此她力將高冷、孤寂的模樣詮釋到位。

只是拍《繼承者們》時，金智媛才22歲，有場她狠狠賞了李敏鎬巴掌的戲，據知原本要對位演出，最後卻失手真打，一喊卡慌亂喊著「糟糕了，怎麼辦？」一旁的朴信惠連忙安撫她的情緒，讓人看到金智媛天真可愛的一面。

《繼承者們》主角群收穫高人氣，金智媛也因台詞潛力受到劇組團隊肯定，往後接下不少作品邀約，接連演出多部知名作品，正式打開演員之路。

《太陽的後裔》金智媛成功將女軍官大膽、負責、坦率的性格詮釋得恰到好處。（翻攝自X）

2016年《太陽的後裔》尹明珠 新一代撩男高手

高冷指數：★★★

《太陽的後裔》由「雙宋」宋仲基、宋慧喬主演，兩位昔日夫妻高人氣光環加持，至今仍是經典韓劇；不過金智媛飾演的女二在戲中是軍醫官「尹明珠」中尉，和晉久組成的「救援CP」同樣話題不斷。

有劇迷認為，金智媛和晉久要比雙宋CP還要甜，其中尹明珠成功將女軍官大膽、負責、坦率的性格詮釋得恰到好處，俏麗短髮也很吸睛，金智媛更以該劇榮獲「KBS 演技大賞」女子新人獎以及迷你劇部門女子優秀演技賞。

有趣的是，金智媛在前幾集對於愛情都採「主動出擊」，向晉久大方示愛，作品中霸氣十足的個性已悄悄萌芽，還被封為是新一代的「撩男高手」。

《三流之路》是金智媛晉升女主角的代表作。（翻攝自X）

2017年《三流之路》崔愛羅 撒嬌撒糖掀模仿潮

高冷指數：★★

金智媛演出的「崔愛羅」不走高冷路線，反而變得撒嬌可愛，尤其經典台詞「我真的不是裝漂亮，是天生就很漂亮」還成為韓星IU、孔曉振等人爭相模仿的片段，讓金智媛知名度大漲。

尤其，金智媛據傳當時拍戲動了真感情，曾坦白拍《三》劇時，對朴敘俊動心過，兩人幕後花絮也是甜度超標；戲中金智媛常對朴敘俊兇巴巴，霸氣用得恰到好處，但戲外兩人常用笑眼互望對方，互動又甜又逗趣。

《三流之路》是金智媛晉升女主角的代表作，熱血又勵志的劇情非常圈粉；朴敘俊曾說金智媛以可愛昇華了角色，金智媛則謙稱角色受歡迎，是因為有人模仿崔愛羅，態度十分謙虛。

金智媛在《我的出走日記》獲讚情感深沉，演技漸入佳境。（翻攝自X）

2022年《我的出走日記》廉美貞 深化生活議題

高冷指數：★★★★

經過歲月的沉澱，當時將邁入30歲的金智媛，一改天真活潑戲路，選擇從可愛的「崔愛羅」，蛻變成《出走日記》三姊弟中的老么「廉美貞」，個性變得內向安靜，她因完美貼近社會現實角色，有大量人生獨白，深獲廣大觀眾共鳴。

金智媛獲韓媒大讚以深沉情感，展現漸入佳境的演技，令人足以在追劇後留下餘韻，其中她和孫錫久的愛情線吸引粉絲目光，眾人在艱苦、平凡的生活中，帶給戲迷安慰。

《我的出走日記》向生活拋出許多深刻議題，三兄妹的感情線和生活吸引人外，金智媛在遇上孫錫久後，改變拯救彼此，讓人留下深刻印象。

金智媛在《淚之女王》氣場全開，廣受粉絲喜愛。（Netflix提供）

2024年《淚之女王》洪海仁 財閥三代氣場強大

高冷指數：★★★★★

「雙金」金智媛和金秀賢首度聯手，浪漫喜劇《淚之女王》在開播後，連續三週在40多個國家的Netflix排行榜上蟬聯前十，在台灣更霸榜冠軍好幾週。

金智媛從《繼承者們》的千金，搖身變成百貨社長「洪海仁」，是財閥第三代，卻選擇和龍頭里村長之子金秀賢結婚；兩人婚後三年重燃愛火，「雙金」多場虐心愛情戲被形容是「演技盛宴」，兩人演出缺一不可。

金智媛得天獨厚的美貌，自帶千金氣場，成功演活富家女角色，她在戲中雖然歷經失憶，但最後想起和金秀賢的幸福回憶，努力面對兩人漸行漸遠的心魔，並克服一切苦難，走向白頭偕老，是令廣大觀眾死守本劇的最大原因。

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