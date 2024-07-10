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願望被疑抄襲意難忘橋段江宏恩不認同-黃少祺笑談家中婆媳相處

廖苡喬（左起）、江祖平、黃少祺、霍正奇、江宏恩和劉曉憶昨一同出席《願望》首映會。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃少祺、江宏恩等人昨出席三立新八點檔《願望》首映會，兩人劇中和陳冠霖是結拜兄弟，卻碰上槍林彈雨，過程驚險，但這橋段遭網友質疑和過去《意難忘》中，王識賢帶著李李仁、李興文逃亡的情節雷同，對此，江宏恩認為每個人的觀後感都不同，「我覺得這齣戲有自己獨立性存在，我們拍得很認真，沒有其他戲的影子」，黃少祺則說沒看過《意難忘》，無法評價。

《願望》結拜三兄弟遇槍林彈雨，被指和《意難忘》拜把兄弟逃亡的橋段雷同。（三立提供）

江祖平戲裡和婆婆有嚴重婆媳問題，原本要追問她過往和男友的媽媽如何相處，她搶先回：「我從國中就想一個人，認為自己不會結婚，不生不婚自由多好，所以不會有婆媳問題。」

李興文、李李仁和王識賢在《意難忘》飾演拜把兄弟逃亡。（翻攝自網路）

已婚的黃少祺和江宏恩則大方分享自家經驗，黃少祺說和媽媽住在同一個屋簷下，偶爾媽媽會對老婆的廚藝有意見，希望媳婦做菜口味可以更好，老婆就抱持「婆婆講什麼，都會接受」的態度。江宏恩則說自己在太太與媽媽之中會「裝傻」，「處理婆媳問題裝傻是一門藝術，當遇到需要溝通的時候，我就只能作為中間角色的功能。」

此外，劉曉憶昨現身時身形較過去縮小了一號，她坦言開拍前製作人就希望她能變瘦，因她之前和江宏恩搭檔演母子，這回要演夫妻，希望看起來能更年輕，因此她因緣際會下去做了縮胃曠腸手術，165公分的她2個月就掉了10公斤，目前65公斤。

她其實10年前做完縮胃手術後，因不愛運動又愛小酌，導致復胖，現在又透過手術減重成功，她還放話：「瘦到55公斤，要拍三點不露的寫真集。」還心酸嘆自己這輩子沒有穿過比基尼，並打趣稱已想好寫真集的名稱是《劉曉憶和十個男人的故事》。

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