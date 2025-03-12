挺黃子佼臉書被灌爆！徐乃麟：我沒有贊成他回演藝圈

徐乃麟11日澄清，自己並未贊成黃子佼重回演藝圈，強調黃的妻兒是無辜的，「留一條生路給人走吧」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼涉購買並持有兒少性影像遭判刑，近日與太太孟耿如攜女出遊，曝光後再度被網友罵翻。電視主持人徐乃麟、曾國城11日談及黃子佼表示，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯」，引發網友不滿、灌爆臉書。徐乃麟親上火線回應，他並未贊成黃子佼重回演藝圈，強調其妻兒是無辜的，「留一條生路給人走吧」。

徐乃麟11日澄清，自己並未贊成黃子佼重回演藝圈，強調黃的妻兒是無辜的，「留一條生路給人走吧」。（圖擷自臉書）

曾國城11日出席《天才衝衝衝》錄影，透露黃子佼本來去年底要復出，自己本來還有些期待，無奈對方近日又遇到「麻煩事」；徐乃麟則在一旁補充，這種事就順其自然，「但不管怎麼樣，給人家留一條路嘛。」

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上述採訪畫面曝光後，大批網友湧入曾國城和徐乃麟臉書，指責兩人發言不當、支持兒少性犯罪者。

徐乃麟11日在臉書貼文下方親自回應，「各位的發言我覺得是用同理心而反應自己的態度及看法，我可以理解但我沒有說贊成他繼續回到演藝工作，將來有沒有製作人會找到他主持節目那也是個未知數。以目前社會的氛圍。」

他補充，「我只是表達他也是有妻小的人了，妻兒是無辜的難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」

然而網友對上述說法並不買單，紛紛留言表示，「誰給這些無辜的女孩一條活路走」、「記者問你黃子佼，你現在用妻小打悲情牌」、「如果是你女兒你會這樣講？您真的站著說話不腰疼」、「清楚了解判決書內容再來發言，犯罪就是犯罪，有多少未成年少女的一生被毀了，請問誰來給這些受害者一條活路」。

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