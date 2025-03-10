爆交往金賽綸！金秀賢昔喊「想娶小20歲妹」 韓網狂起雞皮疙瘩

金賽綸曾分享與金秀賢的合影。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金賽綸在今年2月16日身亡，當天剛好是金秀賢的37歲生日，今天（10日）更有YouTube頻道揭露，金賽綸的阿姨受訪稱金賽綸生前曾與金秀賢交往6年，引發熱議。

金秀賢經紀公司第一時間發聲否認，並強調將訴諸法律行動，不過韓網輿論持續沸騰，甚至有人挖出「金秀賢愛嫩妹」的影片，引發關注。

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金賽綸在酒駕風波之後，某天突然上傳了與金秀賢的貼臉親密合照，引發軒然大波，從此就傳出兩人曾經交往過的各種傳言。今天還傳出，金賽綸生前的IG上雖然沒有指名道姓，不過稱「我16歲，他30歲，就這樣結束了6年的戀愛」，外界將矛頭都指向金秀賢。

金秀賢曾說要娶小20歲女性的言論，在韓國論壇引起熱議。（翻攝自theqoo）

她與金秀賢相差多達13歲，過往金秀賢在訪問中稱，「我41歲時想與21歲女人結婚」，被虧結婚對象還是幼兒。這件舊事在韓國論壇「theqoo」被重提，韓網幾乎一面倒罵翻，「這一點都不好笑」、「天啊起雞皮疙瘩」、「就算是開玩笑，分不清什麼該講什麼不該講嗎？」不過，究竟真相如何，只有當事人最清楚。

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