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娛樂 最新消息

《人物專訪》棉花糖女孩宮美樂 極道千金本色演出

宮美樂從小因極道千金特殊身分，遭受同儕異樣眼光。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

27歲「棉花糖女孩」宮美樂在民視八點檔《愛的榮耀》飾演黑道大哥藍葦華的掌上明珠，戲外的她正是一位「極道千金」，堪稱本色演出，從小因為身分特殊，讓她遭受同儕異樣眼光，後來才慢慢體認「家裡是家裡、我是我，是不一樣的個體。」

爸爸是老大 老師家訪嚇跑

宮美樂說，因為爸爸是老大，很愛找朋友來家裡，所以她一開始不以為意，覺得找朋友來家裡玩是一件很棒的事，直到國小邀請同學到家裡玩，看到裡外都是監視器、客廳拜關公、很多兄弟在喝酒、說話音量頗大，回家便和家人分享，結果同學的媽媽竟跟她說：「如果你們要玩，來我們家玩就好，因為妳家沒有那麼方便。」

宮美樂表示，她和同學的友情沒受影響，但漸漸發現來過她家的人，對她會有一些隔閡，「後來再邀請他們來玩，大多沒意願，我開始會有一種『原來大家會怕』的感覺。」

宮美樂就讀國中時，每學期老師要來做家訪，她都呈現自我放棄的狀態，會跟老師說：「不用來，你不會想來做家訪的。」有次班導還是來了，便問了她爸爸：「想聊一下妹妹在學校的狀況。」結果爸爸很阿莎力回說：「讓她自己處理就好了，還有問題嗎？」嚇得老師拔腿就跑，宮美樂笑說：「這就是我爸的說話方式，可能對一般人來說，還是會有一些害怕。」

喬事場面稀鬆平常 避談大哥女兒敏感身分

至於是否見過黑道喬事濺血的場面？宮美樂說：「應該算有，但沒有到很嚴重，因為我爸是大哥，但在我出生的時候已經退休了，有時底下人發生事情，還是會叫來家裡喬事。」然而喬事的過程中，難免會發生衝突，她說：「我說還好的原因是因為爸爸在家裡，就算喬到吵架，他們會節制，不敢大打出手，在我的印象當中，頂多就是玻璃杯ㄎㄠ頭，這種都不算嚴重，不到出人命。」

令宮美樂感到危險的一次是家裡遭竊，她說有次過年，爸爸外出和朋友聚會，只有她和打掃阿姨在家，她睡覺時聽到房門外有聲音，「我看一下監視器，發現客廳有人，但我們家太常有人來，就沒想這麼多，繼續睡覺。」過沒多久她被通知家裡遭小偷，她才意識到「剛剛監視器看到的是小偷」，她慶幸當時自己在睡覺，「萬一小偷知道家裡有人，其實更危險，因為小偷是一群叔叔，他們都敢來偷保險箱了，那時我才覺得『原來我家滿危險』。」

宮美樂談到，後來只要聊到家裡的情況、背景，自己幾乎都是含糊帶過，因為擔心被疏遠，就算進入演藝圈，沒事也不會特別聊到這類話題，「多少還是有些顧慮，不知道大家會怎麼看待這件事情。」

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