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娛樂 最新消息

阿信借點歌笑虧陳年緋聞 瑪莎無奈被羞辱

五月天舉辦巡演，瑪莎（左）的舊情又被阿信（中）提起。
（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天展開「回到那一天」25週年演唱會，前天在中國深圳開唱，有歌迷在點歌橋段狂點梁靜茹的歌曲，讓阿信忍不住反問：「妳這個是有針對性的嗎？妳看著瑪莎的眼睛，妳有針對性嗎？」大膽笑虧瑪莎的緋聞。

阿信發現台下有位女粉絲高舉畫本，上頭寫著：「《聽不到》和《彩虹》都唱過了，什麼時候唱《燕尾蝶》？」其實這些歌曲都是梁靜茹的歌曲，而過去梁靜茹與瑪莎也有一段舊情。

見到歌迷點了梁靜茹的歌，瑪莎苦笑說：「我覺得她點得很好。」阿信立刻反問「是嗎？這個有脈絡的！」逼得瑪莎沒好氣地說：「她沒有針對性，有針對性是你。」更無奈笑說：「你只是把她叫起來羞辱我而已。」

「回到那一天」25週年巡迴演唱會環場夏日版在深圳共有6場演出，除了邀請陳綺貞、Energy擔任嘉賓，瑪莎不忘耍冷介紹神秘嘉賓「時光機」，「靠它才能撐起5525（演唱會），這位嘉賓可以唱很多歌，它姓『時』。」怪獸只好跟著一搭一唱笑回：「他們（粉絲）想說奇怪，怎麼沒聽到風聲。」

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