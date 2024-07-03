晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林萱瑜新婚接禁孕令 羅巧倫自招包大人

邱子芯（左起）、羅巧倫、游詩璟、林萱瑜接拍三立新八點檔《願望》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、實習記者謝函穎／台北報導〕林萱瑜6月與交往2年多的「Junior」韓宜邦登記結婚，她昨和游詩璟、邱子芯、羅巧倫宣傳三立新八點檔《願望》，是她婚後首度現身，透露登記當天，Junior只記著帶已故摯友「小鬼」黃鴻升的代表公仔，竟忘了帶他們早已準備好的結婚證書，只好在戶政事務所重寫一張。

Junior（左）和林萱瑜6月登記結婚，不忘帶著代表好友小鬼的公仔。（Junior提供）

雖然老公從交往時就希望能有孩子，但新婚之際接本土劇，她坦言「長官常叮嚀我不能懷孕」，生子計畫因接戲被迫延後，一旁游詩璟、羅巧倫建議可凍卵，林萱瑜斷然拒絕：「凍卵的話就有理由拖更久。」至於婚禮仍在籌畫中，明年才有時間舉辦。

接著她提到夫妻倆從交往就開始同居，自認「提早看到最醜陋的一面」，因此新婚沒特別感受，她免不了抱怨老公常「東西不歸位」，還會把浴室拖鞋弄濕，讓有潔癖的她受不了，只能理性把一切原因歸咎在「男生比較粗心」。

羅巧倫聽聞，則說自己最受不了男生上廁所亂滴尿，還自招如果出外景或開長途車程，會穿「包大人」上陣，因她長期拍本土劇，受憋尿之苦導致三度血尿，曾一個晚上要起床上廁所7、8次，讓她徹底嚇壞。

現在無論出外景、長途車程，她都會包成人尿布，就怕舊疾復發，一旁的游詩璟驚訝說：「妳真的刷新我的眼界！」羅巧倫稱媽媽一度無法接受女兒包紙尿布，但她態度倒是大方：「我覺得不可恥！」《願望》將於7月10日播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中