林萱瑜新婚接禁孕令 羅巧倫自招包大人

邱子芯（左起）、羅巧倫、游詩璟、林萱瑜接拍三立新八點檔《願望》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、實習記者謝函穎／台北報導〕林萱瑜6月與交往2年多的「Junior」韓宜邦登記結婚，她昨和游詩璟、邱子芯、羅巧倫宣傳三立新八點檔《願望》，是她婚後首度現身，透露登記當天，Junior只記著帶已故摯友「小鬼」黃鴻升的代表公仔，竟忘了帶他們早已準備好的結婚證書，只好在戶政事務所重寫一張。

Junior（左）和林萱瑜6月登記結婚，不忘帶著代表好友小鬼的公仔。（Junior提供）

雖然老公從交往時就希望能有孩子，但新婚之際接本土劇，她坦言「長官常叮嚀我不能懷孕」，生子計畫因接戲被迫延後，一旁游詩璟、羅巧倫建議可凍卵，林萱瑜斷然拒絕：「凍卵的話就有理由拖更久。」至於婚禮仍在籌畫中，明年才有時間舉辦。

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接著她提到夫妻倆從交往就開始同居，自認「提早看到最醜陋的一面」，因此新婚沒特別感受，她免不了抱怨老公常「東西不歸位」，還會把浴室拖鞋弄濕，讓有潔癖的她受不了，只能理性把一切原因歸咎在「男生比較粗心」。

羅巧倫聽聞，則說自己最受不了男生上廁所亂滴尿，還自招如果出外景或開長途車程，會穿「包大人」上陣，因她長期拍本土劇，受憋尿之苦導致三度血尿，曾一個晚上要起床上廁所7、8次，讓她徹底嚇壞。

現在無論出外景、長途車程，她都會包成人尿布，就怕舊疾復發，一旁的游詩璟驚訝說：「妳真的刷新我的眼界！」羅巧倫稱媽媽一度無法接受女兒包紙尿布，但她態度倒是大方：「我覺得不可恥！」《願望》將於7月10日播出。

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