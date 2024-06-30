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娛樂 最新消息

《原民歌手嗨領最佳台語專輯獎 》 巴奈珍惜台灣能說真話 霸氣提中國禁忌天安門

原住民歌手巴奈（右）以《夜婆》奪最佳台語專輯獎，與專輯製作人柯智豪一起開心領獎。（台視提供）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕原住民歌手巴奈昨晚以《夜婆》奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，她在領獎時表示：「不同的族群在母親這個島（指台灣）都有不一樣的苦難，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件剛好也是35年，我們都不要忘記，台灣加油。」強調在台灣能夠說「真話」的可貴。

金曲35 巧合天安門事件35年

巴奈領獎時就提到了台灣，「台灣這片島就是我們的母親，我們這個島有很多不一樣的文化，有很多重要、不一樣的族群。」更表示，「有時候支配者是綠色、有時候支配者是藍色，但是一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的。」

巴奈接著說：「金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件，也是剛好35年，我們都不要忘記。」霸氣談及被中國視為禁忌話題的天安門事件。

巴奈在後台受訪，直言台灣的民主就很漫長的過程，「台灣的民主這麼辛苦的走過來，要好好珍惜，可以講真話，要好好保護，我們的多元需多要更多的呼籲。」她表示身為人權運動者，所以決定在重要的舞台，把自己的理想講出來。

中國歌手裘德、許鈞 典禮前放鳥

昨晚中國歌手裘德、許鈞原定要來台灣參加金曲獎，典禮前卻臨時放鳥不出席典禮，文化部影視局回應，由於裘德來台前連續兩日參與中國節目彩排和錄製，來台後身體不適，急需返回中國醫院住院檢查，整體團隊8人於典禮開始前即離台；許鈞的團隊也回應：「有其他工作相關事由，所以臨時不克出席。」

巴奈受訪被問到中國藝人臨時缺席金曲盛會，她回應：「我就講自己，不方便點名別人怎樣。」不願意多做評論。

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