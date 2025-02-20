（獨家）81歲導演林清介惡夢20餘年！血淚控訴公視 陳情告狀總統賴清德

導演林清介花了2年多寫了厚厚的陳情書，控訴公視。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕資深導演林清介製作的公視戲劇《汪洋中的一條船》由翁家明、陳美鳳等人主演，2000年播出至今迴響不斷，相隔25年，林清介卻向本報控訴公視當年節目部不當干擾以及共犯結構迫害，導致他慘賠1090萬之外，還嚴重心率不整，被副導演急送台大醫院ICU病房9天，身心俱疲。

翁家明在《汪洋中的一條船》飾演鄭豐喜。（林清介提供）

81歲的林清介自己用電腦打了32頁陳情書，陸續向公視、前公視董事長陳郁秀、立委陳亭妃等人陳情，也曾聘律師去函公視，無奈表示，「換來的都僅是公視敷衍回應」，去年12月25日他向總統賴清德陳情，總統府書函將此事轉交文化部，林清介受訪當天接到公視回函，他怒氣沖沖說：「又是講一樣東西！」讓他大為光火。

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導演林清介拿出自己收到的總統府和公視回函。（記者蕭方綺攝）

他提到自己這20餘年不斷做惡夢、尖叫驚醒，嚴重時甚至在夢中揮拳打太太，後來發覺自己因此事快得憂鬱症，花了2年找出過往資料，列舉8點公視不法事證，指出當年公視刻意架空他製作人權限，還同意導演林福地尚未開工，就先領132萬的10集導演、編劇費用。

導演林清介收到的總統府回函。（記者蕭方綺攝）

林清介指出，公視不透過他這個製作人，逕自轉帳給林福地以及編劇助理吳國慶132萬，接著要求林清介簽署附約，不然就算違約，林清介說：「我為了拍戲已經借了很多錢，若再違約就會破產，只能簽約，欲哭無淚。」

林清介細數他盤點出來的公視不法事證，先點名當年節目部經理余秉中，他說余秉中是他師大的學長，因同校情誼，林清介相信他推薦的導演宋徹夫，沒想到宋徹夫懶散又缺乏責任心，拍出來的內容情緒不連貫，他只好辭退宋徹夫，還因此被宋徹夫毆打。

但因宋徹夫交出的作品無法使用，導致合約期限內趕拍不及，余秉中找來導演李行和導演林福地參與溝通會議，會議上李行認可毛片水準，認為只是還沒拍完而已，林清介說：「公視急著要找林福地要把我架空，他又不是國際大導演黑澤明的水準，竟然不議價、不簽約、不上工就先預領10集導演費和10集編劇費。」

他控訴林福地後來繳交4集內容都不合格，怒批：「他所製作的1到4集送審帶粗枝濫造，全沒通過審查，節目部不思精進，不知外行管內行的無知，使製作方再三停擺，最後才換了節目部經理袁乃娟，並找來電影科班新督導張朝晟協助製作，幫我收拾殘局。」但他哀嚎這部戲折騰他一年又3個月，虧損1090萬，如今只想跟公視討回當年千萬損失。

對此，公視回應時把簽約過程羅列，並表示林清介多次陳情，陳情案資料委託律師檢視後，均不屬於委製契約、附約、切結書範圍，並於2020年到2022年間多次以書面正式回覆對方。公視強調，公視仍維持先前立場，懇請導演與社會各界諒察。

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《汪洋中的一條船》合約爭議時間表

1998年12月11日／✦公視與龍介電影事業股份有限公司（負責人林清介）簽訂《汪洋中的一條船》連續劇委製契約

1999年1月30日／林清介發現導演宋徹夫粗剪的拍攝內容無情緒關聯性，無法使用，告知公視，卻換來當時節目部經理余秉中冷回應

1999年3月1日／合約上表訂應完成1到5集，違約的話一集罰133萬9千元

1999年4月8日／導演李行、導演林福地參與溝通會議

1999年5月27日／林清介指出公視不透過他這個製作人，逕自轉帳給林福地以及編劇助理吳國慶132萬

1999年6月25日／✦公視和林清介簽訂附約，林清介指控公視逼他26日和林福地千導演約，27日逼他和吳國慶簽編劇約

1999年9月15日／✦簽訂切結書

2000年3月6日／✦完成1至20集節目帶入庫結案，公視付清製作費

備註：「✦」也是公視指出《汪洋中的一條船》創作過程簽約時間

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