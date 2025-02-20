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曹雅雯行蹤外洩！女粉絲埋伏車站強硬堵人 恐怖對話曝光

曹雅雯遭狂粉纏上，心情大受影響。（好聞音樂提供）曹雅雯遭狂粉纏上，心情大受影響。（好聞音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭來自新加坡的女歌迷騷擾1年多，對方日前追到台灣，14日上午在板橋車站堵到曹雅雯，嚇得曹雅雯報警處理，當時雙方在現場對話也曝光。

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該名歌迷在現場不斷跳針，要求曹雅雯先解除社群的封鎖，曹雅雯急忙回應：「妳憑什麼叫我解封、談和解啊，受不了耶，我覺得妳這樣很可怕耶」、「妳就是跟蹤我，妳這樣我要直播，談和解我為何要？妳跟蹤我欸，妳很恐怖。」

曹雅雯在車站被粉絲堵到，對方伸手拉她的行李。（翻攝Threads）曹雅雯在車站被粉絲堵到，對方伸手拉她的行李。（翻攝Threads）

其實最讓曹雅雯感到害怕的，是連她要去搭高鐵的行蹤對方都知道，傻眼追問：「妳為什麼知道我在這？板橋這麼大。」而這段過程曹雅雯機警開了手機錄影，並火速報警處理。

目前全案調查後，依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法逮捕該名女粉絲，移送新北地檢署偵辦。

相關新聞：（影）曹雅雯遭女狂粉長期跟騷情緒崩潰！女粉追到台灣雙方爆拉扯遭送辦

曹雅雯這幾天心情大受影響，因為沒有公開活動，都在閉關準備演唱會，她的經紀人回應：「案件目前已經進入司法程序，我們一切尊重司法處理。」

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