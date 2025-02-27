劉品言骨碎拄拐杖現身！「工作延期」自曝開車會教訓三寶

劉品言骨碎拄拐杖現身開播記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言接下鏡電視《誰來演戲》第二季主持棒，今（27）日劉品言拄著拐杖出席開播記者會，提到當時工作穿高跟鞋下樓梯踩空跌倒，「正面翻船」造成骨碎，至今仍在修復期要下個月才會好，事後也要復健、鍛鍊肌肉，現在看診是中西合併，在中醫針灸治療時還直接飆淚，而陳美鳳也和她一樣左腳受傷，她幽默笑稱：「這就是美人傳染病吧！」

相關新聞：謝欣穎情斷王柏傑？好友劉品言露面回應藏蛛絲馬跡

請繼續往下閱讀...

劉品言骨碎拄拐杖現身開播記者會。（記者陳奕全攝）

劉品言因為這次左腳受傷肌肉流失，導致左右腳的粗細不一，嘆自己非常想運動健身，無奈還無法，不少工作也因此延期到下個月，但有許多朋友都有到家裡照顧她，像是郭書瑤、愛雅等人，笑說：「很多人都來幫我推過輪椅，出去吃飯，他們都會特別幫我查無障礙空間。」目前感情空窗的她還公開表示，如果有追求者這時候想要來照顧她的也很歡迎。

劉品言開車會碎念馬路三寶。（記者陳奕全攝）

劉品言這次在節目中挑戰邊開車邊訪談，與演員來賓在車內聊內心話，來賓春風、傅孟柏都大讚劉品言開車技巧給出滿分，而自認開車容易碎念馬路三寶的她，最受不了有內車要切到外車道沒打方向燈的駕駛，她也透露過去有與其他駕駛吵架經驗，「但也不到吵架，我也只是提點別人，就搖下車窗跟對方說，『大哥這個真的不能這樣開吧』，如果我當天還是有妝髮的話，反而是對方被我嚇到。」

全新一季《誰來演戲》13集內容集結9m88、楊謹華、張榕容、傅孟柏、蔡淑臻、謝欣穎、巫建和、林予晞、詹懷雲、春風、李銘忠、修杰楷及詹子萱等超強卡司，將於3月2日起每週日晚上11點播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一精彩跟播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法