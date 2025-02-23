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小優大嘴巴遭吳宗憲解約！徐乃麟、梁赫群接連發聲了

小優近日遭指控造謠，還被前老闆吳宗憲解約。（中天提供）小優近日遭指控造謠，還被前老闆吳宗憲解約。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小優近日遭玥熹、宋羽葤等人指控造謠，還被前老闆吳宗憲怒解約，演藝事業一夕崩塌，徐乃麟、梁赫群今力挺楊晨熙活動時也發聲，分享身為資深前輩的看法。

楊晨熙自家新產品上市發表會，（左起）李明川、林莎、梁赫群、楊晨熙、徐乃麟、小帆、沐妍皆出席。（記者潘少棠攝）楊晨熙自家新產品上市發表會，（左起）李明川、林莎、梁赫群、楊晨熙、徐乃麟、小帆、沐妍皆出席。（記者潘少棠攝）

相關新聞：小優造謠疑雲狂燒！好友楊晨熙認了「有被嚇到」：講話要小心

徐乃麟聊到小優大嘴巴事件先是自嘲。（記者潘少棠攝）徐乃麟聊到小優大嘴巴事件先是自嘲。（記者潘少棠攝）

徐乃麟出道多年，免不了與其他藝人發生爭執摩擦，例如前陣子才與楊繡惠鬧翻，好在最後2人各退一步重修舊好，如今聊到小優大嘴巴事件，他先是自嘲：「演藝圈沒比我風浪更大的！」不過對於小優與其他女藝人私下糾紛，他選擇不站邊，「我又不是當事人，我真的不了解她到底有沒有講，如果講到我會就會講。很多事情都是繪聲繪影，到底有沒有真的沒辦法證實。」也說私下很少有時間能和藝人朋友聚會，所以不常聽到八卦。

梁赫群被問及此事時表示與小優不熟。（記者潘少棠攝）梁赫群被問及此事時表示與小優不熟。（記者潘少棠攝）

梁赫群被問及此事時表示與小優不熟但有搭過對方的車，但建議她可以重新沉澱一下再出發，「這個圈子這麼小，彼此都會遇到，我在工作上就是以和為貴，幕前、幕後都要互相團結幫助，畢竟有紛爭的話，見到面也尷尬。」

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