《金曲紅毯3美3帥》楊乃文霸氣奪第一美 周興哲開深V秀胸肌

楊乃文以帥氣黑西裝搭配綠色影眼，十分前衛。（攝影新聞組攝）

金曲獎採訪團／台北報導

周興哲運用不同質感變化，為一身黑造型帶來細膩層次感。（攝影新聞組攝）

第35屆金曲獎頒獎典禮紅毯上成為眾星爭豔比帥修羅場，最佳女歌手入圍者除了角逐歌后同時也爭奪紅毯第一美。楊乃文將俐落中性的個人特色延伸到服裝，選穿CELINE男裝剪裁晚禮服西裝呼應她專屬的霸氣，選戴Harry Winston珠寶為造型增色為第一美。

黃宣身上的宮廷領、公主袖都相當搶眼。（攝影新聞組攝）

孫盛希禮服大面積挖空超辣

孫盛希超敢穿，禮服挖空大膽釋放性感。（攝影新聞組攝）

一向走性感路線的孫盛希依舊辣爆眼球，選穿Mônot大面積挖空黑色長禮服，美胸、纖腰、美腿全都露，大方寵粉，不忘選戴大份量感珠寶點綴吸睛成為紅毯第二美。

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9m88特選黑膠圖案的俏麗洋裝，極具巧思。（攝影新聞組攝）

9m88黑膠造型刺繡亮眼

舞炯恩以一身出人意料的銀色高衩禮服驚豔紅毯。（攝影新聞組攝）

紅毯第三美9m88選穿CHANEL 2023/24 Métiers d’art工坊系列，黑色絲絨平口洋裝不只顯得優雅，洋裝上多彩黑膠造型刺繡呼應歌手身分更具意義。

眾男星則是不約而同地選擇黑色穿出帥氣氣場。周興哲以黑色天鵝絨西裝大開深V線條，內裏則是以網紗質感的內搭做組合，運用豐富質感變化為單色造型加入層次感，造型優雅大氣，紅毯第一帥當之無愧。

黃宣宮廷風個性十足

拿下第二帥的黃宣雖然同樣選擇以黑色為主色調打造整體造型，不過他巧妙以闊肩剪裁、宮廷領等細節妝點造型，加上個性十足的銀飾，仍讓人眼睛一亮。

舞炯恩亮銀戰袍氣場強

原住民創作歌手舞炯恩更是大膽突破，選擇以一身銀色不對稱剪裁的高衩裙裝禮服成為紅毯焦點，他更用銀色高跟長靴為氣場加分、眉眼加入同色系妝容妝點，成功出線紅毯第三帥。

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