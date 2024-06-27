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娛樂 最新消息

吳慷仁3P床戲持久戰 進入聖人模式

吳慷仁自認初戀不太完整，國中時期競爭力低。（記者潘少棠攝）

坦承初戀留遺憾 國中當情書快遞

《破浪男女》昨首映，吳慷仁（左起）餵食導演楊雅喆，讓劉主平、梁湘華、柯煒林在旁樂不可支。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕破尺度台片《破浪男女》昨晚首映，導演楊雅喆率領影帝吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林一同出席，楊雅喆透露片中吳慷仁的3P床戲從早上拍到下午，「本來下午要繼續拍另一場他和姚以緹的床戲，後來只能刪減」，吳慷仁更直白表示後來跟姚以緹對戲直接進入「聖人模式」。

導演楊雅喆透露本來想拍一部「都會愛情講幹話」的電影，「但後來覺得自己太無才，拍成了一部非典型的愛情故事。」他希望觀眾看完被撫慰到，吳慷仁說看完電影真的有被撫慰的感覺，還挖掘出自身脆弱一面，「把以前的東西打開了！」

吳慷仁表示這幾年感情穩定，「但過去可能有過小小遺憾，覺得初戀不是太完整，大多數人初戀都是分手的莫名其妙」，他自嘲國中競爭力有點低，還曾幫好朋友送禮物或情書給自己也喜歡的人。

柯煒林也透露自己小時候是胖子，小他3歲的弟弟一直都比他帥，「我是屬於搞笑的那一part」，看到大家似乎報以同情的眼神，趕緊表示「沒有那麼悲壯啦！」他說媽媽、外婆等家人特地從香港來台看首映，尤其小阿姨超喜歡吳慷仁，「她今天也有來，我的任務就是要把他帶來合照，可能看完更想照！」吳慷仁則說沒有邀家人，至於女友邵雨薇目前正在日本進修中何時會看？他當場表示「有機會的、有機會的。」《破浪男女》明天在台上映。

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