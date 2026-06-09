《鐵拳教育》全球25國奪冠 南韓教師界震撼回應

《鐵拳教育》上線短短4天全球爆紅。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》越燒越旺，不只觀眾有感，連南韓教員團體總聯合會都出面回應。

教總8日透過評論表示：「《鐵拳教育》播出後，在教育界內外引起巨大迴響。許多看過該劇的教師都表示，悲傷、惋惜、痛快等各種情緒交錯在一起。」

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教總對劇中學校暴力橫行，以及教師進行私刑制裁的部分表達擔憂。不過補充：「該劇毫不保留地揭露崩壞教室的真實面貌、部分學生嚴重侵害教權且已達失控程度的行為，以及教師因惡性投訴而手腳被束縛、陷入絕望的教育現場黑暗面。從這一點來看，我們與作品所提出的問題意識方向一致。」

《鐵拳教育》之所以爆紅，關鍵在於把校園霸凌、網路暴力、青少年賭博與毒品、惡性家長投訴、教師權益崩壞等議題，包裝成一部帶有動作爽感的校園復仇劇。劇中虛構的「教權保護局」專門出手整頓失控校園，每當惡學生或恐龍家長被反制，觀眾一邊血壓飆升，一邊又忍不住大喊痛快。

曾執導《少年法庭》的洪鍾燦導演這次再度把鏡頭對準南韓社會痛點；而寫過《精神病房也會迎來清晨》、《耀眼》的李南圭編劇，也讓作品不只有爽感，還保留了溫度與幽默。金武烈更成為全劇最大亮點之一，從拳拳到肉的動作戲，到安撫受害學生的細膩情緒，成功撐起「教育界復仇者」的角色魅力。

此外，《鐵拳教育》上線才第4天，全球排名一路從第5名衝上第3名，不只在南韓、菲律賓拿下冠軍，如今更擴大到台灣、香港、印度、新加坡、泰國、祕魯、阿曼等25個國家登上第一名，連美國、日本、法國、德國、西班牙也擠進排行榜前段班，聲勢驚人。

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