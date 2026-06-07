汪小菲兒子百日宴曝光！本名未隨大S兒女「希」字輩

汪小菲一家三口米色系亮相，汪寶本名「汪吉辰」曝光。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕汪小菲與妻子馬筱梅結婚滿2年，今年2月迎來家庭新成員兒子「汪寶」。隨著兒子出生滿百日，全家人日前特別舉辦溫馨的百日宴，不僅一家三口同框畫面超溫馨，汪寶的「本名」也首度對外公開。

馬筱梅在社群曬出的百日宴照片中，會場擺設的屏風上寫著「汪吉辰，平安無虞，百日之喜」，正式揭曉了汪寶的本名為「汪吉辰」，名字並未延續汪小菲與前妻大S所生子女的「希」字輩命名傳統，意外引發討論。

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汪寶蓋腳印，歲歲無虞，皆得所願。（翻攝自IG）

當天百日宴上，汪小菲、馬筱梅與兒子一同穿上米色系服裝，婆婆張蘭也一身粉紅喜氣現身。白白胖胖的汪吉辰被媽媽抱在懷裡，現場還留下了爸媽抱著他「蓋腳印」的溫馨畫面，並配上文字「歲歲無虞，皆得所願」，滿溢對兒子的祝福。

汪寶取名汪吉辰。（翻攝自IG）

馬筱梅開直播透露，汪寶出生百日其實落在6月2日，但因為當天不是週末，許多親友無法到場，因此特別改期舉行，包含外公外婆和她台灣的好友都專程前來，直言：「公公每天來家裡看汪寶，爺爺見到小孫子就眉開眼笑，抱起小寶貝親個不停。汪寶已經認人了，見到爺爺，他都會笑一笑，然後張著小手，似乎在等待著爺爺抱他。」她更透露爺爺與外公都送了金鎖，爺爺還加碼送了小手鐲。

張蘭一身粉紅喜氣現身。（翻攝自IG）

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