傅子純46年人生謝幕！ 昔自嘲「沒辦婚宴不是男人」成終生遺憾

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。他過去在螢幕上總給人鋼鐵般硬漢形象，但私下的他，其實是個低調又深情的好丈夫，去年在高欣欣、李國超婚禮上的一句苦笑自嘲，如今竟成了再也無法實現的溫柔遺憾。

傅子純（右）與老婆交往7年認定彼此，沒辦婚宴成一生無法兌現承諾。（翻攝自Instagram）

傅子純出道多年來感情生活極其低調，雖然與蘇晏霈多次合作被封為經典螢幕CP，但私底下的他是個超級緋聞絕緣體，不會因戲生情，與合作演員都保持著紳士距離。他曾自曝某任前女友因為不甘心分手，竟然使出一哭二鬧三上吊的激烈手段，讓他當時留下了不小的心理陰影。

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直到他遇到了圈外伴侶李小姐，兩人同為魔羯座、個性務實，交往7年時不但沒有7年之癢，反而默契好到像老夫老妻，這才讓原本抱持不婚主義的他，認定對方就是能共度一生的人，並於2018年低調登記結婚。雖然結婚8年感情甜蜜穩定，近年也才開始在社交平台PO出抱著愛犬的全家照放閃，但小倆口生性低調，卻一直沒有舉辦正式的婚宴。

傅子純（右）與老婆交往7年認定彼此，沒辦婚宴成一生無法兌現承諾。（翻攝自Instagram）

沒能給太太風光婚禮的愧疚，傅子純其實一直深深記在心裡。去年他受邀擔任演藝圈前輩高欣欣與李國超的婚禮招待，當時同為招待的游安順在現場幽默分享，當初為了說服李國超補辦婚禮圓老婆的夢，曾半開玩笑地放話：「女生若想要個婚宴，你連這點都做不到，真不是男人。」

沒想到站在一旁的傅子純聽到這句話，立刻心有戚戚焉地苦笑自嘲：「我真不是男人。」當時現場眾人隨即一陣虧笑、互相反嗆，氣氛相當歡樂，但這句玩笑話的背後，其實深深藏著他對太太多年的歉意與疼惜。當時的他總覺得來日方長，未來一定有時間能好好籌備，給攜手相伴的愛妻一場風光婚禮。

今年3月，傅子純才帶著老婆與好友開開心心地同遊沖繩，之後還前往印尼峇里島度假，不料返台後病情毫無預警地突然爆發。昨日下午，他突然失去呼吸心跳，情況極度危急，家屬緊急將其送往淡水馬偕醫院進行搶救，由於急性病情來得過於兇猛，歷經數小時的全力搶救，最終仍無法挽回他的生命。家屬在突如其來的噩耗與巨大的悲痛中，強忍淚水處理後續事宜。

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