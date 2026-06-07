昔幫黃國昌助選！林大鈞深夜嘆「人生最懊悔的事」

林大鈞（左）後悔當年替黃國昌助選。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日因新書《向光前行》內容掀起爭議，除了民進黨發言人吳崢公開重砲外，董事長樂團貝斯手「鈞董」林大鈞今（7日）凌晨也談及往事，透露當年黃國昌參選汐止立委時，自己曾參與助選活動，如今卻感嘆「這應該是我人生中做過最懊悔的事情之一。」

林大鈞表示，當年黃國昌投入汐止立委選舉時，民進黨不僅出錢、出力、出人協助輔選，許多重量級人物都曾站台助講，而時任民進黨立委沈發惠更禮讓選區，全力幫忙拉票。林大鈞透露，董事長樂團當時也是助選表演團體之一，然而就在活動結束後，他曾與黃國昌一同前往停車場取車，當時還突然對黃國昌說，「你的面相在未來似乎會遇到許多政敵，政壇路可能會走得比較辛苦。」

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林大鈞坦言，自己事後回想也很訝異，因為對命理僅略懂皮毛，卻突然脫口說出這番話。沒想到多年過去，林大鈞認為當年的預感竟逐漸成真，「萬萬沒想到的是，多年後黃國昌所豎立的敵人，就是當初曾經幫過他的這些人。」

林大鈞最後更感嘆表示，這段經歷讓自己認為，當年參與黃國昌助選，「應該是我人生中做過最懊悔的事情之一。」不過，他仍不忘以幽默口吻補上一句，「但我不會因此賣掉我的Bass。」一席肺腑之言引起網友們關注。

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