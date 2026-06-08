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《鐵拳教育》恐龍家長太逼真 SJ希澈「飆髒話」血壓升

朴智妍在《鐵拳教育》第5集扮演「宇振媽媽」讓人血壓飆升。（翻攝自Netflix）朴智妍在《鐵拳教育》第5集扮演「宇振媽媽」讓人血壓飆升。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》在全球掀起話題，不只惡學生讓觀眾氣到牙癢癢，第5集登場的「宇振媽媽」被封為近期最讓人血壓飆升的恐龍家長。演出該角色的朴智妍（박지연）演到連Super Junior成員金希澈都忍不住飆髒話。

朴智妍在社群平台分享《鐵拳教育》拍攝花絮，透露自己飾演為了孩子不擇手段、控制老師甚至干涉私生活的問題家長。她表示，由於作品探討許多教育現場的重要議題，因此自己也格外慎重準備角色，希望能將故事完整傳達給觀眾。

朴智妍分享《鐵拳教育》花絮照，扮演恐龍家長讓觀眾氣得牙癢癢。（翻攝自IG）朴智妍分享《鐵拳教育》花絮照，扮演恐龍家長讓觀眾氣得牙癢癢。（翻攝自IG）

沒想到貼文曝光後，最搶鏡的竟然是金希澈的留言。他直接寫下：「差點連這裡都要罵髒話了，我是一邊飆髒話一邊看完的。」瞬間笑翻網友。

雖然表面看似抱怨，實際上卻是最高等級的演技認證。因為許多觀眾都和金希澈有同樣感受，看到宇振媽媽不斷情緒勒索老師、濫用家長權力時，紛紛氣到在螢幕前大喊「拜託趕快下線」；而演員李美度也特別留言稱讚朴智妍「太帥了」，認證她成功把反派角色詮釋得入木三分。

《鐵拳教育》上線後迅速攻佔Netflix排行榜，劇中各種惡學生、恐龍家長與失序的校園正義等，引發大量討論，不少老師更直呼劇情真實到像是紀錄片。

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