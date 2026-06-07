才剛從峇里島返台！ 46歲傅子純「急性血癌」送醫搶救數小時 仍無力回天

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）下午四點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後宣告無效病逝，享年46歲。消息一出，演藝圈同仁與廣大影迷皆陷入震驚與極度悲痛中。

傅子純今（7日）下午四點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後宣告無效病逝，享年46歲。（民視提供）

據了解，傅子純日前才剛結束一段前往印尼峇里島的放鬆渡假行程，不料返台後病情毫無預警地突然爆發。今日下午，他突然失去呼吸心跳，情況極度危急，家屬緊急將其送往淡水馬偕醫院進行搶救。

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在急診室內，醫療團隊與死神賽跑，連續施以多次心肺復甦術（CPR）與各項緊急救治措施。遺憾的是，由於急性病情來得過於兇猛，歷經數小時的全力搶救，最終仍無法挽回他的生命。家屬在突如其來的噩耗與巨大的悲痛中，強忍淚水處理後續事宜。

1980年出生的傅子純，大學時期就讀於靜宜大學應用數學系，是一名標準的理工男。原本對演藝圈毫無規劃的他，在父親悄悄替他報名民視演員訓練班的契機下，於2002年以電視劇《後山日先照》正式出道。

2010年，他在民視爆紅軍旅劇《新兵日記》中飾演帶有江湖氣息卻重情重義的「楊海生」一角，威風凜凜又幽默的班長形象深入人心，讓他的知名度大開，從此奠定了他在民視八點檔不可或缺的當家男主角地位。

出道二十餘年來，傅子純的作品產量驚人且質量極高。他曾陸續擔綱《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及《好運來》等多部重頭大戲的要角。不論是深情體貼的暖男、性格沉穩的霸道總裁，還是草根性十足的角色，他都能詮釋得淋漓盡致。

在工作態度上，傅子純是圈內公認的「公務員」。（民視提供）

除了在電視圈擁有極佳的婆媽緣，他也曾跨足大銀幕，在金馬獎最佳劇情片《血觀音》中挑戰突破尺度的演出，展現身為專業演員的極高可塑性。

在工作態度上，傅子純是圈內公認的「公務員」。他個性低調、踏實、不張揚，私底下的他務實且專注於表演本身，下戲後極少參與社交應酬，總是默默將劇本研究透徹。他曾謙虛地形容自己「沒有天分，只是在及格邊緣努力」，但正是這種每分每秒都全力以赴的敬業精神，讓他贏得了所有合作導演、演員以及幕後工作人員的由衷尊敬。

傅子純的驟然離世，不僅是其家屬心中永遠的痛，更是台灣影視界的一大損失。他銀幕上英挺帥氣的身影、經典的螢幕形象，以及對待表演藝術那份純粹與敬業的態度，將永遠留在所有台灣觀眾的心中。

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