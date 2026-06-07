自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才剛從峇里島返台！ 46歲傅子純「急性血癌」送醫搶救數小時 仍無力回天

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）下午四點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後宣告無效病逝，享年46歲。消息一出，演藝圈同仁與廣大影迷皆陷入震驚與極度悲痛中。

傅子純今（7日）下午四點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後宣告無效病逝，享年46歲。（民視提供）傅子純今（7日）下午四點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後宣告無效病逝，享年46歲。（民視提供）

據了解，傅子純日前才剛結束一段前往印尼峇里島的放鬆渡假行程，不料返台後病情毫無預警地突然爆發。今日下午，他突然失去呼吸心跳，情況極度危急，家屬緊急將其送往淡水馬偕醫院進行搶救。

在急診室內，醫療團隊與死神賽跑，連續施以多次心肺復甦術（CPR）與各項緊急救治措施。遺憾的是，由於急性病情來得過於兇猛，歷經數小時的全力搶救，最終仍無法挽回他的生命。家屬在突如其來的噩耗與巨大的悲痛中，強忍淚水處理後續事宜。

1980年出生的傅子純，大學時期就讀於靜宜大學應用數學系，是一名標準的理工男。原本對演藝圈毫無規劃的他，在父親悄悄替他報名民視演員訓練班的契機下，於2002年以電視劇《後山日先照》正式出道。

2010年，他在民視爆紅軍旅劇《新兵日記》中飾演帶有江湖氣息卻重情重義的「楊海生」一角，威風凜凜又幽默的班長形象深入人心，讓他的知名度大開，從此奠定了他在民視八點檔不可或缺的當家男主角地位。

出道二十餘年來，傅子純的作品產量驚人且質量極高。他曾陸續擔綱《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及《好運來》等多部重頭大戲的要角。不論是深情體貼的暖男、性格沉穩的霸道總裁，還是草根性十足的角色，他都能詮釋得淋漓盡致。

在工作態度上，傅子純是圈內公認的「公務員」。（民視提供）在工作態度上，傅子純是圈內公認的「公務員」。（民視提供）

除了在電視圈擁有極佳的婆媽緣，他也曾跨足大銀幕，在金馬獎最佳劇情片《血觀音》中挑戰突破尺度的演出，展現身為專業演員的極高可塑性。

在工作態度上，傅子純是圈內公認的「公務員」。他個性低調、踏實、不張揚，私底下的他務實且專注於表演本身，下戲後極少參與社交應酬，總是默默將劇本研究透徹。他曾謙虛地形容自己「沒有天分，只是在及格邊緣努力」，但正是這種每分每秒都全力以赴的敬業精神，讓他贏得了所有合作導演、演員以及幕後工作人員的由衷尊敬。

傅子純的驟然離世，不僅是其家屬心中永遠的痛，更是台灣影視界的一大損失。他銀幕上英挺帥氣的身影、經典的螢幕形象，以及對待表演藝術那份純粹與敬業的態度，將永遠留在所有台灣觀眾的心中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中