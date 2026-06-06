才剛曬新戲殺青照！33歲短劇男神驚傳猝逝 最後身影惹鼻酸

〔記者李紹綾／台北報導〕33歲中國男星金澤（原名張家瑋）近年憑藉多部爆款微短劇迅速竄紅，被粉絲封「行走的西裝架」，昨（6日）驚傳4日在杭州家中不幸離世，經紀公司發聲明證實噩耗，目前後事正由家屬全力處理中。

金澤被粉絲封「行走的西裝架」。（翻攝自微博）

回顧金澤最後一次公開動態，停留在今年的5月6日，當時他開心在微博和粉絲分享新戲殺青的喜訊，照片裡的模樣依然帥氣、充滿活力。誰也沒想到，才短短過了一個多月，正值事業上升期的他竟傳出噩耗，讓一路支持他的粉絲完全無法接受，悲痛直呼：「太無常了！」

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金澤最早是以模特兒身份起步，2015年曾以國際超模之姿驚艷亮相米蘭秋冬男裝周。2016年參與江蘇衛視音樂節目《看見你的聲音》正式跨界進入影視圈，隨後陸續演出了《喬安你好》、《從結婚開始戀愛》等作品。

金澤5月6日分享新戲殺青照，卻成為最後一次發文。（翻攝自微博）

隨著這兩年微短劇迎來大爆發，身材高挑的金澤也將事業重心轉向短劇賽道，接連主演了《渡清歡》、《涅槃千金》等多部人氣高甜短劇。他的待播短劇《等花開，等你歸》目前更累積了超過148萬人預約搶看，如今主角卻再也等不到開播，令人無限唏噓。

金澤的離世，再度掀起大眾對於演藝圈「高強度工作環境」的擔憂與熱議。據業內人士透露，微短劇的拍攝節奏通常非常緊湊，演員為了趕進度，往往需要頂著巨大的身心壓力長期高負荷工作。

經紀公司證實金澤死訊。（翻攝自微博）

金澤生前就曾透露，為了在鏡頭前維持最完美的「西裝架子」身形，他私底下需要長期進行高強度的減肥和鍛鍊，飲食控制更是極其克制，讓人窺見男神光鮮亮麗背後的超高代價。更有不少網友揪心地翻出他2025年生日時曾寫下的期許：「往後餘生健康是我，快樂是我。」對比現在的噩耗，這句看似平常的願望，顯得格外令人鼻酸。

面對突如其來的噩耗，金澤的經紀公司在聲明中，特別呼籲全體網友與媒體，希望大家能心懷善意、尊重逝者並體恤家屬，強調：「拒絕編造不實傳聞。懇請各位網友不信謠、不傳謠，勿隨意杜撰、猜測離世緣由，一起留存體面與緬懷。」盼望外界能給予家屬平靜處理後事的空間，讓這位敬業謙遜的優秀青年演員能一路走好，長眠安息。

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