才剛聚餐竟成永別！王瞳淚揭傅子純私下真面目：我們結拜過

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）下午4點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後仍宣告無效病逝，享年46歲。消息一出震驚各界，曾與他合作多部戲的王瞳，聽聞噩耗陷入極大震驚與悲痛，淚憶兩人超過十幾年的革命情感，直呼到現在都還無法接受。

王瞳（左）在《幸福來了》嫁傅子純（右）。（資料照，民視提供）

王瞳透露，自己是在下午3點多收到經紀人傳來、請大家一起為傅子純集氣禱告的訊息，當時才得知傅子純從峇里島回來後身體就不舒服，今天陷入昏迷。王瞳難過表示，「原本想說沈玉琳也是血癌，現在醫療這麼進步，應該有機會治療」，但萬萬沒想到最後會是這樣的狀況，一時之間真的很震驚、完全無法理解。

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得知死訊的第一時間，王瞳立刻打電話給傅子純的太太，但對方當時並沒有接聽，她哽咽表示：「現在才知道她是真的無法接電話。」隨後她打給身邊共同的朋友，得知家屬現在現場都非常慌亂，大家也都在全力給予他老婆幫助。遭逢摯愛猝逝的痛，讓王瞳感同身受地痛心直言：「畢竟艾成當初也是忽然就走了，所以懂她的感受，大家覺得現在最重要的就是把他老婆顧好」。

王瞳也透露，當年因為拍攝《新兵日記》，大夥兒感情非常好，至今都還留著一個群組，前陣子大家才剛熱鬧聚餐完，沒想到如今卻少了一員。「目前是林道遠會去接洽，告訴我們第一時間狀況，我有說剛上麗星郵輪演出，船正要啟航，無法去現場了解現況」。

回憶起兩人在工作上的點滴，王瞳難過哽咽地說，傅子純過去常跟人家講一句話：「他說最喜歡合作的女演員就是我，我們每次對戲感覺都很好」。巧的是，當年傅子純和艾成拍攝《新兵日記》時還是室友，私下很常一起吃飯喝酒。

2014年左右，王瞳剛跟艾成在一起時，有次三人一起溫馨聚餐，她跟傅子純一時興起，竟然還搞笑地進行了「好姐妹」結拜。王瞳破涕為笑地回憶：「我們沒有滴血，只有敬酒，然後不是兄妹，是姐妹，他叫我妹妹，我叫他姐姐。」

在王瞳（右）眼裡，傅子純（左）拍戲時真的是一個非常好、可愛有趣的人。（資料照，民視提供）

在王瞳眼裡，傅子純拍戲時真的是一個非常好、可愛有趣的人，「但一下戲就很孤僻，回到家裡變I人，私下不會跟他們太多聯絡，不太打擾別人」，但在工作上絕對是敬業樂群的好演員，這麼多年來，兩人在螢幕上不是演兄妹就是演情侶，默契好到沒話說。

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