《鐵拳教育》掀共鳴衝全球前3 金武烈貼文人氣炸裂

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》開播後話題炸裂，不只衝上Netflix南韓排行榜冠軍，更一舉殺進全球熱門榜前3名，掀起國際觀眾熱議。飾演「教師權益保護局」王牌督察官的金武烈意外成為最大受惠者之一。

金武烈因主演《鐵拳教育》人氣扶搖直上。（翻攝自IG）

金武烈今（8）罕見在社群曬出多張《鐵拳教育》幕後照，雖然一句話都沒寫，卻瞬間引爆粉絲朝聖。照片中他以全黑西裝造型現身，雙手抱胸、眼神銳利，完美重現劇中「人狠話不多」的督察官氣場，被網友狂讚根本是電影海報等級。

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金武烈曬出戲劇花絮照，呈現「人狠話不多」的模樣。（翻攝自IG）

另一組殺青照片卻呈現完全不同反差魅力。戲裡專門收拾問題學生、讓觀眾看得熱血沸騰的他，戲外卻露出溫暖笑容，展現親和力十足的一面。就連資深影后金憓秀也親自留言火焰符號力挺，掀起粉絲討論。

《鐵拳教育》金武烈（左起）、李星民、導演洪鍾燦、秦基周、表志勳花絮照。（翻攝自IG）

《鐵拳教育》從宣布改編開始就爭議不斷。原作網漫過去曾因涉及性別、種族與校園體罰等敏感議題引發批評，不少人擔心作品無法順利推出。所幸製作團隊大幅調整爭議內容後，成功將焦點拉回校園霸凌、教師權益與教育失衡等社會議題。

劇中各種令人血壓飆升的惡學生、惡家長與失格教師輪番登場，不少現職教師都在網路上表示，「真實到可怕」、「根本像在看自己的人生」。

主角金武烈的人氣跟著水漲船高，原本一篇貼文約6萬讚，直到《鐵拳教育》熱播後，至截稿前，新貼文短短9小時就突破25萬個讚、超過2800則留言，再次證明這部話題韓劇的驚人帶動力。

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