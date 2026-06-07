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娛樂 電視

《新兵日記》傅子純驚傳血癌病逝 享年46歲

首次上稿：17:46

更新時間：18:08

傅子純。（資料照，記者潘少棠攝）傅子純。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾演出民視《新兵日記》的男星傅子純傳出罹患血癌，今（7日）下午4點多病逝淡水馬偕醫院，民視鳳凰藝能總經理趙善意證實噩耗，透露傅子純下午送醫急救時就沒心跳，「家人先前都沒有人知道他有血癌，突然發病就走了」。

傅子純是八點檔觀眾熟悉的實力派男星，但鮮少人知道，他的演藝路其實是被爸爸「推坑」開始的。

2002年還在念大學時，傅子純的父親替他報名演員訓練班，原本只是抱著試試看的心態，沒想到訓練期間就獲得八點檔演出機會，意外踏進演藝圈。只是初出茅廬的他，並沒有外界想像中順遂。由於演技生澀、不懂片場規矩，他坦言曾被工作人員當眾責罵，甚至被看不起，讓年輕氣盛的他一度備受打擊。

不過傅子純沒有因此退縮，反而把每一次挨罵都當成養分。多年來一路在八點檔磨練演技，終於憑藉《新兵日記》中的「楊海生」一角打開知名度，成功讓觀眾記住這張臉。回頭看這段歷程，他也坦言，正是那些高壓又扎實的八點檔訓練，才造就今天的自己。

有趣的是，戲裡經常談戀愛、組CP的傅子純，私下感情生活卻低調到不可思議。出道25年幾乎零緋聞，和蘇晏霈等女星合作多年，始終沒有傳出任何曖昧消息。事實上，他早在2018年就與交往多年的圈外女友李小姐登記結婚，愛情長跑修成正果。

夫妻倆作風低調到連圈內好友都未必知情，不僅沒有公開宴客，就連婚紗照都沒拍，徹底奉行「婚姻自己過就好」的原則。相較於演藝圈高調曬恩愛的夫妻檔，傅子純選擇把幸福藏在生活裡，也讓他成為演藝圈少見的「零緋聞隱婚代表」。

傅子純社群最後一則貼文停留在5月24日。當時適逢「520」，他特地帶著老婆外出泡溫泉，並以影片記錄旅遊點滴，開心寫下：「520帶老婆去泡溫泉！」還幽默標註「#安太座」、「#懂生存的男人」及「#歡迎工作邀約」。從畫面與文字中都能感受到他心情相當愉快，絲毫看不出身體出現異狀。

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