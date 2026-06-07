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娛樂 最新消息

獨家》《神木之島》紀錄片與書 驚爆未獲「找樹的人」團隊授權

紀錄片《神木之島》票房迄今已累積超過1600萬元，同名書更是已經二刷，卻傳出導演李香秀並未獲得「找樹的人」團隊授權。（神木之島提供）紀錄片《神木之島》票房迄今已累積超過1600萬元，同名書更是已經二刷，卻傳出導演李香秀並未獲得「找樹的人」團隊授權。（神木之島提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕近期國內票房破千萬元紀錄片《神木之島》，同名書還沒上市就二刷，據了解，導演與作者李香秀未獲農業部林試所和成大合組「找樹的人」團隊授權，「找樹的人」數次去信要求補足程序，但李迄今都未補足；「找樹的人」團隊強調不向導演或出版方要求商業授權金，僅要求對著作權與專業內容獲得應有尊重與正確呈現。

農業部林試所副研究員徐嘉君團隊在農業部科研經費支持下，和成大合組「找樹的人」團隊，尋找並量測台灣最高樹，相關研究近期發表在國際期刊，更讓CNN等媒體大篇幅報導。曾獲金馬獎的導演李香秀多年前知道徐嘉君找樹計畫，開始跟拍，並製作為紀錄片《神木之島》，該片從5月15日上映迄今，全台票房已破1600萬元，李對外頻稱該片讓她花光退休金、耗時5年才完成。

林試所和成大合組「找樹的人」團隊，成員冒著生命危險出入人跡罕至之處尋找台灣最高樹。（資料照，農業部林試所提供）林試所和成大合組「找樹的人」團隊，成員冒著生命危險出入人跡罕至之處尋找台灣最高樹。（資料照，農業部林試所提供）

據了解，雙方過去基於保育理念合作，但在紀錄片上映前後，關於團隊成員的「肖像權授權」，以及由大塊文化出版的衍生書籍《神木之島：紀錄片幕後追尋》中所涉及的訪談口述文字、田野經驗紀錄與部分攝影照片，雙方在合約範圍上出現認知落差，至今尚未簽署正式書面授權。

據了解，該衍生書籍中大量引用徐嘉君找樹過程中的發言與紀錄，由於出版前雙方缺乏充分溝通，徐在尚未審閱樣書初稿的情況下，基於推廣台灣巨木保育的初衷，應邀撰寫推薦短文，但在書籍正式出版後，團隊翻閱才發現該書多以第一人稱視角敘述，且因專業領域不同，書中部分巨木研究的專業術語出現誤解與誤用，恐導致讀者誤解；書中部分照片，如與找樹的人團隊合作的澳洲攝影師史帝夫．皮爾斯 Steven Pearce 的巨木攝影作品等使用權限亦尚待釐清。

據了解，「找樹的人」團隊先前曾發信表達訴求，希望就紀錄片與書籍授權進行「分流處理」，而非包裹式概括授權，此前雙方溝通一度停滯，出版方大塊文化得知此事後，已第一時間下架宣傳影片，並積極安排編輯與法務團隊，主動約定近期會與「找樹的人」團隊協商，期盼妥善解決授權爭議。

對此，徐嘉君低調證實，確實存在授權程序尚未完備情況，本於保護原創與山林保育初衷，後續交由「找樹的人」協會全權處理，強調雙方正朝積極解決問題的方向努力；「找樹的人」團隊強調不向導演或出版方要求商業授權金，僅要求對著作權與專業內容獲得應有的尊重與正確呈現。

有熟悉紀錄片產業文創圈人士表示，電影從業人員更應嚴謹把關，坦言產業生存不易，疏忽只要發生一次，就會害慘產業。

而《神木之島》導演李香秀團隊直至截稿前尚未回應。

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