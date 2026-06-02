吳奇隆劉詩詩瘋傳婚變多年...昔日同門馬國賢「一句話」洩2人現況

馬國賢（左）殺青《寶島西米樂》後才有空陪太太回韓國娘家，中為何宜珊、右為盧彥澤。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬國賢日前出席台視八點檔《寶島西米樂》殺青宴，他過去是男團「紅孩兒」成員，現在男團再合體成為當紅顯學，他除了鬆口「紅孩兒」合體機率，也罕見談及昔日開麗同門、前「小虎隊」成員吳奇隆。面對外界多年來頻傳吳奇隆與中國女星劉詩詩婚姻生變，他坦言雙方一直都有聯絡，雖然從未與夫妻倆同桌聚餐，但就他觀察，「我看是覺得很好！」

馬國賢提到近期因姜育恆即將返台舉辦演唱會，吳奇隆正積極號召昔日好友共襄盛舉。不過，對於外界關心的婚變傳聞，馬國賢表示自己從未與吳奇隆、劉詩詩夫妻同桌吃飯，也未曾親眼見過兩人私下互動。

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馬國賢（左）和吳奇隆曾是同門師兄弟。（翻攝自臉書）

至於吳奇隆多年來屢被傳出婚姻亮紅燈，馬國賢則認為感情終究是當事人的事，「感情好不好，我清官難斷家務事，怎麼過是他在過，外人不要去干涉別人的情感生活。」他也強調大家並非朝夕相處，沒必要替別人的婚姻下判斷或給建議。

對於自身話題的「紅孩兒」再度掀起討論，甚至有網友稱讚當年的顏值與氣勢不輸現今韓國男團。被問到是否有機會再次合體，馬國賢立刻搖頭笑喊：「不要不要！」直言雖然自己還有體力，但其他團員未必撐得住。他透露前幾年其實已經合體過一次，也讓大家深刻體認到，這類高強度演出對一群年過半百的大叔來說已經不太適合。

另一方面，馬國賢透露自己早已完成《寶島西米樂》拍攝工作，近期工作運勢相當旺盛，讓他忍不住笑稱深刻感受到「娶某前、生子後」的好運加持。為了彌補婚後一直未返韓探親的韓籍妻子，他上個月特地讓老婆帶著孩子先回韓國娘家住上一個月，自己則在殺青兩天後飛往韓國會合，陪伴家人半個月。

馬國賢笑說老婆回娘家沒多久就傳訊息給他，開玩笑問：「能不能晚點殺青，越晚越好。」讓他哭笑不得，也感受到妻子回到熟悉環境後有多麼放鬆。夫妻倆在韓國期間忙著照顧孩子，生活甚至比在台灣還要忙碌，反而少了爭執的機會。心情輕鬆之餘，兩人也開始認真考慮再添新成員，希望能順利迎來第二胎。

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