楊子儀認愛復合阿西女兒！爆「分合超過8年」 不婚原因曝光

楊子儀（右）和林玟誼今宣傳新戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊子儀、林玟誼在民視新戲《阿松與阿暖》中再續情緣，劇中談無血緣叔侄戀，戲外兩人感情觀也成話題。林玟誼坦言已單身11年，直呼「不婚不生，快樂一生」，而楊子儀原本附和「單身最好」，卻意外鬆口已有穩定交往對象，對方是阿西的女兒田羽安。

楊子儀和田羽安交往超過8年，期間分分合合，兩人過去好聚好散，即便分手，楊子儀仍在阿西的宮廟服務，也和田羽安一起替阿西拍佛經的YT影片，於公於私交情仍舊很好。

請繼續往下閱讀...

楊子儀（右）和林玟誼今宣傳新戲。（民視提供）

只是楊子儀自爆因信奉道教流派，目前「不能結婚」。他提到自己信奉道教中的「全真教」、「正一派」與「閭山派」，其中「全真教」有不能結婚的規範，因此神明目前尚未給出適合結婚的時機。他原先大讚單身生活自在，隨後卻突然改口：「其實我有對象，但沒有想往這邊（結婚）發展。」被問及交往多久？他則笑稱「分分合合很難算」。

他不願多談感情狀況，「不想聊沒有女友，好像在說謊，但就是聊到這裡。」雙方父母催婚？「目前沒有這個問題」。

楊子儀（右）和林玟誼今喝咖啡吃甜點。（民視提供）

至於林玟誼，自2015年分手後感情始終空白，11年來甚至沒有約會對象，讓眾人相當驚訝。她坦言朋友曾幫忙介紹對象，但對於類似相親場合感到十分尷尬。她也透露爸媽過去曾催婚，後來她索性向家人攤牌：「我可能不會結婚，也沒有小孩。」爸爸當下沉默不語，媽媽則希望她至少能擁有孩子，因此她前年已完成凍卵，希望替未來保留更多選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法