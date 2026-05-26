（獨家）温嵐住進加護病房險喪命 驚爆關鍵主因：被「這習慣」給打敗了！

温嵐5月14日清晨因為腹部劇烈疼痛難耐去醫院掛急診，15日被醫院檢查出來是腎結石引發敗血性休克，緊急住進加護病房搶救。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕温嵐人生第一次經歷住進加護病房，身上插滿管子搶救生命，不僅嚇到家人、朋友、歌迷，自己更是驚嚇。她形容這次住院算是被自己給打敗了，因為她以前身體不舒服都覺得小case，吃成藥硬ㄍ一ㄥ著，不知道竟然ㄍ一ㄥ出這麼嚴重的病情。

這兩天温嵐轉到一般病房，仍持續做了驗血、照X光等檢查，明（27）日的檢查報告出來後，如果一切數據都正常，就能順利出院。温嵐說，她很謝謝生病期間關心她、為她禱告祈福的人，等她出院後會好好寫一篇這次的住院心得，用她的錯誤示範提醒大家「有病就要看醫生」的重要性。

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温嵐想用她的錯誤示範提醒大家「有病就要看醫生」的重要性。（資料照，記者陳奕全攝）

温嵐5月14日清晨因為腹部劇烈疼痛難耐去醫院掛急診，15日被醫院檢查出來是腎結石引發敗血性休克，緊急住進加護病房搶救。曾幫她寫過經典情歌《傻瓜》的好友吳克群，還特別在蘭州的演唱會上帶著歌迷合唱她的《夏天的風》為她集氣。經過10天的加護病房治療，25日終於從加護病房轉進一般病房，她說接下來一切都會聽醫生的話，好好調理身體。

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