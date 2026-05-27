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陳盈潔最後一次開口談願望 許常德曝她只說4字

許常德（右）心繫陳盈潔（左）的健康狀況。（翻攝自臉書）許常德（右）心繫陳盈潔（左）的健康狀況。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕72歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券案入獄，前年10月傳出敗血症與腎衰竭一度病危，隨後保外就醫至今近3年，期間數度傳出病危，31日下午3點至5點在台北市EZ5音樂餐廳，有一場為陳盈潔舉辦音樂會最終場「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」，今（27）日一早7時左右，陳盈潔好友、資深音樂人許常德透露她最後一次開口說的話。

許常德表示和陳盈潔老師緣分，就像畫家和被畫的模特兒，「她用她的一生讓我寫歌，她從未開口跟我借過錢或幫過忙，最後一次跟我開口說的話，還是我問她：陳姐，你有什麼願望要實現嗎？」 

當時，陳盈潔只說了4個字：「再做音樂。」隔2天，2人去錄音室試音，因為許常德想知道陳盈潔那時唱歌狀況，但沒想到，她連她唱了上千次的《海海人生》，都像是孩子第一次學唱歌，「然後，10天後她就去還她的人生債服獄了。」

認真來說，許常德認為陳盈潔這一生該負責的、該面對的都做到了，連歌壇的歌手都少有人像她留下那麼多可以救人的經典歌曲，許常德說：「她的歌藝不僅是國寶等級，而且灑脫療癒，在我心裡，是天后中最自然的第一等。」

相關新聞：陳盈潔音樂會最終場 許常德：告別都是有緣回饋

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