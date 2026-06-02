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娛樂 最新消息

為何要幫陳盈潔？ 許常德最後一次發聲

許常德（右）今天上午發文表示這是他最後一次談陳盈潔（左）。（翻攝自臉書）許常德（右）今天上午發文表示這是他最後一次談陳盈潔（左）。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深音樂人許常德上個月31日為72歲台語歌后陳盈潔募款，在台北EZ5舉辦「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」，透露陳盈潔前夫近期已悄悄前往告別，自己接下來將不再前去探望陳盈潔，屆時她的身後事將由喪葬業者小冬瓜代為公布。

今（2）日上午，許常德在臉書發文透露很多人問他，為何要幫陳盈潔，為何要幫一個做錯事的人，她是偉人嗎？憑什麼辦音樂會？許常德說，人生不可能每一件事都靠自己，總有需要別人幫忙的時候，「不用去檢討別人該死或該活，該得到什麼失去什麼，而是想想你的生命中有沒有一個在你很低潮的時候，有一個像我這樣的人可以幫你。」

許常德表示，人生不是自己很小心很努力就不會犯錯或不需要幫助的，光是一個突來的地震，那個驚魂未定的心都需要一首歌或一句話來穩住，他說：「幫忙，不一定只有付出，更多的是收穫，像我回信將近20年，無償，你說是為了什麼，是無償又長期的付出有一條很清晰的旅程，時間、收信、回信，不小心經過閱讀到信的人，意外從來信和回信得到救贖的人，我的喜悅，你不是我，難以體會。」

發文中，許常德坦言這是最後一次談有關陳盈潔的事，「真有那麼一天到來，小冬瓜會用最專業和不打擾大家的方式完成後事，于美人會在她臉書公布唯一正確的訊息」，坦言火箭即將升空，大家各自繼續努力。

許常德臉書全文：

很多人問我，為何要幫陳姐，為何要幫一個做錯事的人，她是偉人嗎？憑什麼辦音樂會？有機會，我都會回那個人說，人生不可能每一件事都靠自己，總有需要別人幫忙的時候，不用去檢討別人該死或該活，該得到什麼失去什麼，而是想想你的生命中有沒有一個在你很低潮的時候，有一個像我這樣的人可以幫你。
人生不是自己很小心很努力就不會犯錯或不需要幫助的，光是一個突來的地震，那個驚魂未定的心都需要一首歌或一句話來穩住。
幫忙，不一定只有付出，更多的是收穫，像我回信將近二十年，無償，你說是為了什麼，是無償又長期的付出有一條很清晰的旅程，時間、收信、回信，不小心經過閱讀到信的人，意外從來信和回信得到救贖的人，我的喜悅，你不是我，難以體會。
恰巧的是，那些說我傻，罵我不應該的人，正好是我按下鍵，輕輕就讓我封鎖的人，無緣，就只要現身幾秒鐘讓我討厭，就這樣而已，像清除灰塵一樣。
討厭到我懶得解釋！不懂他這樣的想法是要表達什麼？很正義嗎？很有審判能力嗎？還是覺得有能力阻止我呢？每一次舉辦音樂會，我都不是為了陳姐，因為她根本不知道發生什麼事，頂多是為了現實的一些支持，那也是為了她的家人比較多。我總是想，如何用最精簡的，如何讓一群想要幫忙完成這個想法的同行做一個很不一樣的演出，而這樣的目標就是⋯⋯我要讓參與的人反過來被幫忙，讓他們覺得很值得，並與有榮焉。
所以都是免費入場，無償演出，盡興策劃，而且不發媒體也不接受採訪，就是想要來的人，不管台上台下，都很有感覺就好。
小額捐款，都是在po文的留言區，或是有人包紅包，請我們轉交陳姐家人。我每次都跟李炳輝大哥說，陳姐的捐款每次都是李大哥的五分之一而已，李大哥雖然沒有陳姐那麼多的經典代表作，但在形象上累積很高分。這兩年半，陳姐得到的捐款都是和幾位同行分享的，沒有一次獨享，包括這一次，是為了一個下半身癱瘓的年輕人。
這是最後一次談有關陳姐的事了，真有那麼一天到來，小冬瓜會用最專業和不打擾大家的方式完成後事，于美人會在她臉書公布唯一正確的訊息。
人生真的很妙，每一秒的推進與連結都超出我們的想像，她像是在什麼都沒有作為的時間裡，讓我們默默完成了好多事，甚至拯救了三個人的生命和誕生了好多有意思的聚會，這一切，都是參與者的心甘情願。
火箭即將升空，我們各自繼續努力。

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