草蜢蔡一傑癌細胞擴散 素顏憔悴消瘦最新樣貌曝光

近日蔡一傑在香港街頭一間平民茶餐廳被野生捕獲（右圖）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕59歲香港樂團草蜢靈魂人物蔡一傑，前年10月對外震驚公開頭部罹患惡性腫瘤，並透露已接受開腦手術。憑著驚人意志力，他在日前重返舞台，又唱又跳完成草蜢紅館演唱會。

當時蔡一傑在台上驚爆，原來手術後醫生告知癌細胞已經擴散，他卻展現強大生命力，堅拒放棄並積極尋求醫治；當被問及是否接受化療，蔡一傑坦言「很多東西都做了」。近日，有網友在香港街頭一間平民茶餐廳捕獲正在休養中的蔡一傑，同時曝光了他最新抗癌狀態。

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他親自拎手機跟粉絲自拍。（香港星島日報）





從網友分享照片及描述可見，當天蔡一傑獨自一人坐在茶餐廳角落用餐，身穿寬鬆酒紅色T恤搭配黑色短褲，頭戴一頂黑色棒球帽，並且把帽子壓得極低，似乎是有意遮擋頭部開腦手術後的傷疤，雖然身穿休閒服飾，仍難掩抗癌以來的疲態。

曝光照片中的蔡一傑明顯比以前消瘦許多，手臂骨骼輪廓清晰可見，獨自坐在餐廳眼神亦流露出一絲滄桑，不少粉絲看到照片大呼心痛：「瘦了好多了！」

蔡一傑2024年10月20日在IG透露做完腦腫瘤切除手術。（香港星島日報）



目擊網友透露雖然當天蔡一傑沒有化妝，精神也略顯疲憊，但他對於被認出並上前要求合照時，完全沒有明星架子，不但一口答應粉絲合照請求，更在鏡頭前展露溫和笑容，該名幸運女粉絲大讚：「真有型，有禮貌超nice！」

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