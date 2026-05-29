柯文哲情書對象身分遭起底 邱明玉轟：恢復單身再追

民眾黨前主席柯文哲情書寫給誰？（資料照，記者羅沛德攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（28）日政治評論員吳靜怡上民視直播節目《有繼有料喔》曝光自己看過民眾黨前主席柯文哲寫的情書內容，今（29）日資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》又進一步透露，柯文哲寫情書的對象是一位滿資深的醫藥記者。

政治評論員吳靜怡表示自己看過情書。（翻攝自YouTube）

昔日是柯文哲幕僚的吳靜怡說，柯文哲情書內容包括「七夕晚上的那一吻」、「我怕會越陷越深，恐怕會愛上妳」，但她也表示，收到情書的女方對柯文哲一點意思也沒有。

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資深媒體人邱明玉表示，女方是一名醫藥記者。（翻攝自YouTube）

邱明玉加碼爆料，柯文哲寫情書的對象跟他單純就是醫病關係，對於柯文哲展開的熱烈追求，女方的確毫無意思。邱明玉也表示自己認識那位女記者，對方是非常正直、溫柔、善良且美麗的人，她指柯文哲就是一個渣男，如果真的那麼喜歡這位醫藥記者：「你就恢復單身，然後大大方方去追求人家就好了」。

對於這些爆料，民眾黨團主任陳智菡回應，這個題目確實是讓大家非常尷尬，我們支持民視提告，因為這種拿著來路不明的資訊，然後上節目來騙通告的行為，等同以及是詐欺的行為。

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