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陳凱倫翻出塵封老照片！鳳飛飛「手寫珍貴祝福」曝光

陳凱倫為訪談節目翻出塵封老照片。（翻攝自臉書）陳凱倫為訪談節目翻出塵封老照片。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾奪下三屆金鐘獎的資深主持人陳凱倫，近年挺過抗癌大考驗成功康復。懷抱著對重生的感激，他相隔44年再度跨進錄音室，推出公益新單曲《站在方舟上歌唱》。陳凱倫為了下周電視節目的訪談與演唱，在家中「翻箱倒櫃」整理塵封已久的老照片。他坦言整理過程宛如將大半輩子的人生重新走過一遍，看著畫面中「景物依舊、人事已非」，內心百感交集。

陳凱倫與張美瑤合照。（翻攝自臉書）陳凱倫與張美瑤合照。（翻攝自臉書）

為了不讓記憶隨時間抹去，陳凱倫特別將這些珍貴畫面全數融入新歌MV紀錄影片中。細究大方公開的影片內容，驚見他與眾多演藝圈大咖好友的深厚情誼，包含已故「寶島第一玉女」張美瑤微微側頭的溫柔風華，以及浪子巨星王傑與金鐘傳奇製作人葉天健等人的過往交集。影片更曝光「帽子歌后」鳳飛飛昔日的親筆手寫祝福，上面用清秀字跡寫下「給自己機會，給孩子機會」等溫暖叮嚀。

鳳飛飛手寫祝福。（翻攝自臉書）鳳飛飛手寫祝福。（翻攝自臉書）

除了星光熠熠的演藝戰友，影像中更藏著深厚的親情與恩人「洋蔥」。除了有陳凱倫父親年輕時英挺的側臉、病中無力卻溫柔的母親，以及一路相伴的妻子王莉屏；此外，更赫然出現愛子陳銳與潤泰集團總裁尹衍樑合照。陳凱倫對此感性透露，在兒子人生陷入低谷、最需要支持的時期，正是尹衍樑在背後給予了最大的精神鼓勵與實質幫助。

陳凱倫與小虎隊、蘇芮合照。（翻攝自臉書）陳凱倫與小虎隊、蘇芮合照。（翻攝自臉書）

走過生死的陳凱倫，看著這些照片痛悟直呼：「回不去的過去，揮不去的往事，忘不了的朋友，放不下的親情。」他也藉由自身經歷向大眾溫暖喊話，每個人都應該好好愛惜自己，並珍惜活著的每一刻：「珍惜每一天醒來的呼吸，珍惜陪伴身邊的人，因為有一天，今天也會成為我們回不去的那些年。」

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