昔拒嫁還未婚生子！64歲台語劇花旦不催40歲兒生孫 鬆口原因

〔記者李紹綾／台北報導〕64歲實力派女星柯素雲在大愛劇《大愛街2巷》飾演余子嫣的阿嬤「林吳滿足」，劇中慈祥又充滿智慧。被問戲外是否當阿嬤了，她秒回：「還沒。」

柯素雲在大愛劇《大愛街2巷》演阿嬤。（記者胡舜翔攝）

柯素雲透露，40歲的兒子至今未當爸，婚姻、感情全由兒子自己作主，她不僅完全不催生，還說：「什麼好操心？我覺得年輕人有他們的想法。人生是短短的一百。開心就好。兒孫自有兒孫福。不用想那麼多、擔心那麼多，把自己的身體照顧好最重要。」

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柯素雲強調，戲外從來不跟孩子講那些傳統的成家觀念，雖然不管、不催，但母子倆的感情反而相當好，會像朋友般的聊天，「他發生什麼事情都會跟我說。像朋友一樣這樣聊天」，她認為當孩子長大成人，父母就該學習放手：「我是覺得自己開心就好了，想做什麼就做什麼，但是做什麼事情…你要對自己負責，這都大人了。」

柯素雲人生觀豁達。（記者胡舜翔攝）

其實柯素雲會有如此豁達的人生觀，跟她當年的驚人背景息息相關。今年64歲的她，1980年代是紅透半邊天的台語劇當家花旦，但她過去因為抱持不婚主義，即便當時男友求婚，她依然瀟灑地選擇未婚生子，隨後毅然移居加拿大，息影多年。

柯素雲回台拍戲物慾依舊極低，生活簡單到不行。拍《大愛街2巷》期間，她甚至天天自己騎機車到攝影棚開工，大讚：「不用跟人家擠車，也不用找停車位，多方便。」

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