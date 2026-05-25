財運強到離譜 5星座2026下半年錢滾錢 貴人一路送財

2026下半年躺著賺的5星座，賺到停不下來。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年轉眼就快過一半，你是不是也覺得上半年財運卡卡、錢包永遠瘦巴巴？別灰心，命理專家點名，下半年將有5大星座迎來超狂逆襲，不只正財一路狂飆，偏財運更是旺到炸裂，有人被高薪挖角、有人投資翻倍，甚至還有人直接躺著收錢，準備晉升「財富自由組」！快看看你有沒有上榜。

☆獅子座：

獅子座下半年正式迎來12年來最強財運高峰！過去那些不被看見的努力，終於要全面開花結果。尤其個人品牌、自媒體、副業經營特別旺，只要敢秀自己，就能把人氣直接變現。

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你的「自信」與「魅力」就是最強吸金體質，不但有升職加薪機會，還可能被高薪挖角。偏財方面，跨界合作、貴人牽線接連找上門，根本一路被財神推著走。

☆金牛座：

金牛座下半年堪稱「正財收割機」！過去默默耕耘、長期布局，現在終於進入大爆發時刻。金星與天王星進駐財帛宮後，工作表現會被高層與頂級客戶看見，薪資有望直接翻倍成長。

偏財運更是驚人，先前投資的不動產、副業、副收入，有機會突然變成穩定被動收入。簡單來說，下半年金牛座根本越睡越有錢。

☆天蠍座：

天蠍座直接被封為「下半年偏財王」！木星強勢加持偏財宮，讓你投資眼光神準到可怕，甚至能提早看見市場趨勢，悶聲發大財。

上半年偷偷布局的投資，接下來有望翻倍回收。工作方面，你的人脈與話語權同步暴增，只要一句話就能帶來巨大商機。原本辛苦賺錢的生活模式，也可能徹底改寫，正式進入「錢自己流進來」階段。

☆摩羯座：

苦了3年的摩羯座，終於輪到你翻身了！隨著土星離開命宮，下半年正式進入豐收期。過去累積的專業實力，現在開始全面變現，不但有機會成為產業核心人物，還可能打造出別人無法取代的價值。

偏財部分則屬於細水長流型，被動收入悄悄成形，像是資產配置、專利版權、定期定額投資，都可能開始穩定幫你滾錢。

☆處女座：

別再說處女座龜毛了！你那些吹毛求疵的細節控，下半年全都會變成賺錢武器。處女座屬於典型「先苦後甘」型財運，前期不斷優化工作流程、打造SOP，如今終於開始被高層看見。

更狂的是，你原本當興趣培養的第二專長，下半年竟可能意外變現。只要願意分享經驗、公開技巧，就有機會吸引大量同頻客群，甚至直接開啟副業財富密碼。

☆民俗說法僅供參考☆

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