自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐狂言「警察是不會來的！」前經紀人無奈曝內幕 反擊切割說

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代孫安佐日前因自製火焰槍風波遭到收押禁見，父母孫鵬、狄鶯心力交瘁，一路陪他歷經風雨的經紀人「重讀天月」陳昱中也隨即卸下職務。今（24日）重讀天月出席「台灣萌愛公益協會」捐米公益活動，首度露面接受媒體聯訪，除了透露孫鵬與狄鶯的最新近況，更無奈分享自己如何試圖阻止孫安佐「玩火」，甚至自曝曾勸安佐改玩「戰鬥陀螺」，結果慘遭無情拒絕的荒謬內幕。

孫安佐前經紀人「重讀天月」首度露面接受媒體聯訪。（資料照，記者王文麟攝）孫安佐前經紀人「重讀天月」首度露面接受媒體聯訪。（資料照，記者王文麟攝）

談到自製火焰槍影片事件，重讀天月滿臉寫著無奈，他坦言，身邊的人其實一直都在勸阻孫安佐，要他別再往這個方向研究或拍攝。重讀天月更自曝，在事情發生之前，他看最近戰鬥陀螺很紅，還苦口婆心地勸過安佐：「你怎麼不玩戰鬥陀螺？」沒想到孫安佐極度傲嬌，堅決表示：「我不要玩那個，我就是要玩我的發明。」重讀天月嘆氣表示，孫安佐對自己熱愛的事情非常堅持，身邊根本沒有人能勉強他。當時兩人討論到拍火槍影片的風險時，孫安佐甚至拍胸脯保證、還在對話訊息裡立下狂言：「警察是不會來的！」面對安佐極力的保證，重讀天月苦笑說當時也只能無奈配合，沒想到最後真的因為恐嚇公眾罪出事，「那當然因為過往的經驗，我們有做評估，但因為被放大嘛。我盡我所能的去阻止這件事，但沒有辦法直接控制他的人生自由，主要是這樣子。」

自從孫安佐出事後，重讀天月卸下經紀人職務，引來不少網友酸他是「沒道義、急著切割」。對此，重讀天月反駁：「這個我覺得實在是很可笑啦。」他直言，過去兩年要不是他幫忙打理、當孫家與安佐之間的溝通橋樑，孫安佐根本不可能順利去打拳賽、上節目。他掏心掏肺地表示：「真的是為了錢嗎？其實說實話，大家也不是第一天跟我相處了，是能賺很多錢嗎？我相信應該大家都很清楚。」澄清自己當時會接下經紀人，純粹是不希望看到安佐被全世界丟下，「那更沒有所謂的就是『沒有道義』這個說法嘛，因為我就是因為重道義所以才當他的經紀人。」

另外，媒體先前拍到重讀天月與孫鵬在簽約時，雙方臉色似乎不太愉快。他也在現場大方解密，表示當時孫鵬只是回頭叮嚀他，長輩希望事情盡量安靜、平靜，不要配合媒體誇張炒作。但他認為站在自己的角度，跟媒體保持好關係、該受訪說明的還是有必要，雙方才會有立場上的微幅拉扯。他透露目前兩位長輩都傾向安靜休息，「應該沒有到前幾天那個時候那麼激動啦。因為我也不敢打給狄姐，我都是主要跟鵬哥聯絡居多。」

最後，重讀天月也忍不住開轟那些在外面落井下石的人。他痛批現在有一堆不是媒體的人，正瘋狂利用安佐的流量在炒作議題、挑撥離間：「要利用安佐流量跟一些就是吃乾抹淨各種沒有道義、道德的人呢，就是在等他出來之前的瘋狂的炒作各種的話題。但我們身為他的親友，我們就是等他出來。」強調一切要等孫安佐配合司法調查出來之後再說。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中