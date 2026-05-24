孫安佐狂言「警察是不會來的！」前經紀人無奈曝內幕 反擊切割說

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代孫安佐日前因自製火焰槍風波遭到收押禁見，父母孫鵬、狄鶯心力交瘁，一路陪他歷經風雨的經紀人「重讀天月」陳昱中也隨即卸下職務。今（24日）重讀天月出席「台灣萌愛公益協會」捐米公益活動，首度露面接受媒體聯訪，除了透露孫鵬與狄鶯的最新近況，更無奈分享自己如何試圖阻止孫安佐「玩火」，甚至自曝曾勸安佐改玩「戰鬥陀螺」，結果慘遭無情拒絕的荒謬內幕。

孫安佐前經紀人「重讀天月」首度露面接受媒體聯訪。（資料照，記者王文麟攝）

談到自製火焰槍影片事件，重讀天月滿臉寫著無奈，他坦言，身邊的人其實一直都在勸阻孫安佐，要他別再往這個方向研究或拍攝。重讀天月更自曝，在事情發生之前，他看最近戰鬥陀螺很紅，還苦口婆心地勸過安佐：「你怎麼不玩戰鬥陀螺？」沒想到孫安佐極度傲嬌，堅決表示：「我不要玩那個，我就是要玩我的發明。」重讀天月嘆氣表示，孫安佐對自己熱愛的事情非常堅持，身邊根本沒有人能勉強他。當時兩人討論到拍火槍影片的風險時，孫安佐甚至拍胸脯保證、還在對話訊息裡立下狂言：「警察是不會來的！」面對安佐極力的保證，重讀天月苦笑說當時也只能無奈配合，沒想到最後真的因為恐嚇公眾罪出事，「那當然因為過往的經驗，我們有做評估，但因為被放大嘛。我盡我所能的去阻止這件事，但沒有辦法直接控制他的人生自由，主要是這樣子。」

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自從孫安佐出事後，重讀天月卸下經紀人職務，引來不少網友酸他是「沒道義、急著切割」。對此，重讀天月反駁：「這個我覺得實在是很可笑啦。」他直言，過去兩年要不是他幫忙打理、當孫家與安佐之間的溝通橋樑，孫安佐根本不可能順利去打拳賽、上節目。他掏心掏肺地表示：「真的是為了錢嗎？其實說實話，大家也不是第一天跟我相處了，是能賺很多錢嗎？我相信應該大家都很清楚。」澄清自己當時會接下經紀人，純粹是不希望看到安佐被全世界丟下，「那更沒有所謂的就是『沒有道義』這個說法嘛，因為我就是因為重道義所以才當他的經紀人。」

另外，媒體先前拍到重讀天月與孫鵬在簽約時，雙方臉色似乎不太愉快。他也在現場大方解密，表示當時孫鵬只是回頭叮嚀他，長輩希望事情盡量安靜、平靜，不要配合媒體誇張炒作。但他認為站在自己的角度，跟媒體保持好關係、該受訪說明的還是有必要，雙方才會有立場上的微幅拉扯。他透露目前兩位長輩都傾向安靜休息，「應該沒有到前幾天那個時候那麼激動啦。因為我也不敢打給狄姐，我都是主要跟鵬哥聯絡居多。」

最後，重讀天月也忍不住開轟那些在外面落井下石的人。他痛批現在有一堆不是媒體的人，正瘋狂利用安佐的流量在炒作議題、挑撥離間：「要利用安佐流量跟一些就是吃乾抹淨各種沒有道義、道德的人呢，就是在等他出來之前的瘋狂的炒作各種的話題。但我們身為他的親友，我們就是等他出來。」強調一切要等孫安佐配合司法調查出來之後再說。

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