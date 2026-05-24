38歲陳匡怡高調認單身！放話「40歲前嫁掉」倒數1年半求偶：多幫我介紹

「台大五姬」陳匡怡今現身台灣萌愛公益協會舉辦的「捐米一袋袋，幸福一代代」公益活動。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台大五姬」陳匡怡今（24日）現身台灣萌愛公益協會舉辦的「捐米一袋袋，幸福一代代」公益活動。久未公開露面受訪的她，被問起感情現況，38歲、依舊仙氣飄飄的她，透露目前仍單身，「希望大家多幫我介紹」，希望能在40歲把自己嫁掉。

陳匡怡笑說，自己不是不婚族，她丟出精準的成家時間軸，希望能在「40歲以前」把自己嫁掉。現場媒體立刻說：「那只剩一年半了耶！」她認真點頭附和：「沒錯，一年半。」雖然時間看起來有點趕，但她也理智表示，自己絕對不能為了結婚而結婚。

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陳匡怡希望能在「40歲以前」把自己嫁掉。（記者王文麟攝）

為了自己的「人生大事」，陳匡怡私底下早已做足準備，她自爆因為過了35歲生寶寶最好的年齡，所以在2023年就默默做了凍卵療程，「對於健康一直都有滿妥善的照顧」，看得出她對家庭的渴望。

陳匡怡在2023年就默默做了凍卵療程。（記者王文麟攝）

聊起另一半的理想型條件，陳匡怡要的其實很單純：「要疼我。不能結婚以後，對老婆完全不理不睬，或是各過各的。」她透露，身邊有些朋友的婚姻狀況就是夫妻各自獨立，甚至沒聯絡也習慣了，這讓她聽了直搖頭：「太獨立，我覺得我真的無法。」

陳匡怡聽了身邊閨密太多真實的婚姻煩惱，多多少少會有一點「恐婚」跟躊躇。（記者王文麟攝）

看到身邊同齡朋友紛紛當了爸媽，陳匡怡雖然很為大家開心，但也不禁感嘆：「但是也有朋友離婚了，其實滿多朋友離婚，所以很感慨。」看到有朋友有人20幾歲早早結婚、38歲卻已經離婚，聽了身邊閨密太多真實的婚姻煩惱，讓她多多少少會有一點「恐婚」跟躊躇。

不過，自認很有哄娃天分的陳匡怡，看著活動現場的寶寶們，也忍不住嘟嘴提前許願：「我希望我是一個好媽媽，當然希望我是好媽媽嘍！就是賢妻良母。」還放話

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