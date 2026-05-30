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現代韋小寶爆「15億天價遺產」！揭露3女友共存真相 認用手機立遺囑

鄧兆尊已透過手機備忘錄預立遺囑，提前規劃身後事。（翻攝自微博）鄧兆尊已透過手機備忘錄預立遺囑，提前規劃身後事。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「現代韋小寶」之稱的59歲香港男星鄧兆尊近日傳出健康亮紅燈。根據港媒報導，他去年確診一種會導致右手麻痺、影響語言能力的不可逆疾病，面對身體機能逐漸退化，他態度相當豁達，甚至已透過手機備忘錄預立遺囑，提前規劃身後事。

外界多年來盛傳鄧兆尊繼承高達15億港幣（約新台幣62億元）遺產，甚至有「每天靠利息進帳4萬港幣」的說法。對此，他受訪時強硬澄清，直言：「我這輩子連1億都沒見過！如果真的有15億，我願意分一半給那些質疑我的人！」

鄧兆尊表示，自己確實繼承已故父親、粵劇名伶新馬師曾留下的地皮及房產，整體資產價值雖達數億元港幣，但大多屬於不動產，並非外界想像中的龐大現金。至於母親過世後留下的遺產，也由兄弟姊妹共同分配，因此銀行存款遠不如外傳誇張。

鄧兆尊一直遵循父親生前「不投資、不賭博」的教誨，27年來未曾以本金進行高風險投資，主要靠租金及利息維持生活，因此也幸運避開多次金融市場動盪。

除了財產話題，他的感情生活也長年備受關注。鄧兆尊多年來與Carmen、Cherry及陳小姐3名女友維持穩定關係，甚至在同棟大樓購入相鄰單位供她們居住。他坦言，為求公平，除了固定提供每人每月5萬港幣（約新台幣20萬元）生活費，還安排輪班陪伴時間，並透過群組協調彼此行程。

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