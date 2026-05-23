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娛樂 電視

胡瓜開箱宜蘭上億豪宅！「補漆要花2千萬」 奢華內裝曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜的網路節目《下面一位》，最新一集播出胡瓜到座落宜蘭頭城海邊的神祕地標「阿拉伯宮」一探究竟。

胡瓜欣賞百佛骨雕珍藏。（下面一位提供）胡瓜欣賞百佛骨雕珍藏。（下面一位提供）

胡瓜提到這棟建築物他常常經過，但是都很神秘，自己也很好奇裡面住了誰、內部空間如何。

如今受邀造訪，胡瓜好奇當初林昭文董事長買這塊地的原因，原來他過去常常和太太在宜蘭海邊約會，並向太太允諾，等他賺了足夠的錢會把這裡買下來當作紀念，還蓋了一區中式建築，並用太太的名字命名。

豪宅佔地3600坪，光日常維護每月都要燒2、30萬，「油漆跟一般的漆不太一樣，一次要花費大概兩千萬。」

胡瓜參觀「阿拉伯宮」。（下面一位提供）胡瓜參觀「阿拉伯宮」。（下面一位提供）

令人震撼的不只是故事，還有豪宅裡幾乎像博物館等級的收藏！從巨型玉石彌勒佛、翡翠珠串、鐘乳石、水晶燈，到滿滿中東風格地毯與金箔裝飾，每走一步都像在看世界級展覽。

胡瓜邊參觀邊頻頻瞪大眼睛：「這不是有錢而已，這是藝術品等級！」而看到被稱為「瓜瓞綿綿」的超巨大天然樹瘤藝術品時，胡瓜一看到瞬間失守，甚至已經開始研究怎麼搬上車，還不忘對鏡頭向觀眾求救：「你們留言告訴我，我到底該不該收？」非常逗趣。

從未曝光過的私人房間區域，也首次公開給《下面一位》，法式主臥、貼滿金箔的超大皇室床組、宛如天空步道的透明玻璃床設計，全都讓胡瓜邊看邊喊：「這比皇宮還豪華吧！」甚至連衛生紙盒都讓他驚呼：「比我家高級太多了！」

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