昔健康異常暫停應援！趙娟週「瘦10公斤」曝近況 喊想長住台灣

趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕南韓籍啦啦隊女神趙娟週今（23）日擔任一日店長，如今來台將滿兩年的她，大讚台灣美食真的太好吃，去年胖了不少，受訪時更用台語直喊肚子餓「巴豆夭​」，而她今年底結束與原經紀公司合約，疑因健康狀態異常，職籃應援也暫作休息，今也透露近況。

趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

趙娟週原本與安芝儇、南珉貞、李皓禎等人同屬經紀公司2S SPOTAINMENT，不過雙方在今年初宣布，已於去年12月31日結束合作關係，原因是趙娟週表示健康狀態異常，希望冬季期間盡量休息，趙娟週目前也暫別本季台灣職籃應援，不過所屬PLG職籃桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」並未正式宣布她的離隊。

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趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

趙娟週坦言目前還在調整健康步調，至於是否會回歸職籃？她則表示還沒確定，「今年要再看看，如果身體狀況允許很樂意。」如今來台2年，她期許可以讓更多人認識她，「以後10、20年想繼續待在台灣，不過每一天，所以請多多聯絡我。」

趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

她分享近期正在積極減肥，瘦了10公斤，直呼去年真的覺得太胖了，也說很擔心肚子、手臂有贅肉，也強調現在健康狀況很不錯，減肥後更有力量，不會容易累，在應援上更有活力。

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