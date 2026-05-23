自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔健康異常暫停應援！趙娟週「瘦10公斤」曝近況 喊想長住台灣

趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕南韓籍啦啦隊女神趙娟週今（23）日擔任一日店長，如今來台將滿兩年的她，大讚台灣美食真的太好吃，去年胖了不少，受訪時更用台語直喊肚子餓「巴豆夭​」，而她今年底結束與原經紀公司合約，疑因健康狀態異常，職籃應援也暫作休息，今也透露近況。

趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

趙娟週原本與安芝儇、南珉貞、李皓禎等人同屬經紀公司2S SPOTAINMENT，不過雙方在今年初宣布，已於去年12月31日結束合作關係，原因是趙娟週表示健康狀態異常，希望冬季期間盡量休息，趙娟週目前也暫別本季台灣職籃應援，不過所屬PLG職籃桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」並未正式宣布她的離隊。

趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

趙娟週坦言目前還在調整健康步調，至於是否會回歸職籃？她則表示還沒確定，「今年要再看看，如果身體狀況允許很樂意。」如今來台2年，她期許可以讓更多人認識她，「以後10、20年想繼續待在台灣，不過每一天，所以請多多聯絡我。」

趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）趙娟週出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

她分享近期正在積極減肥，瘦了10公斤，直呼去年真的覺得太胖了，也說很擔心肚子、手臂有贅肉，也強調現在健康狀況很不錯，減肥後更有力量，不會容易累，在應援上更有活力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中