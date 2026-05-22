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林志玲辭文策院董事 呂秋遠開酸：很多人鬆了一口氣

林志玲婉拒擔任文策院董事。（資料照，記者陳逸寬攝）林志玲婉拒擔任文策院董事。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕文策院日前高調宣布延攬「台灣第一名模」林志玲擔任董事，未料人事任命案對外公布後，林志玲卻於昨（21）日透過社群平台發布聲明，宣布經過深思熟慮後，決定不承接董事。律師呂秋遠發文表示：「林志玲婉拒了擔任文化內容策進院（文策院）的董事，應該讓很多人，特別是邀請她的人，鬆了一口氣」。

呂秋遠認為文策院可以掌握投資電影、戲劇、動畫、遊戲、漫畫、音樂，同時幫台灣作品參加國際市場，協助跨國合製，可以協助台灣到國際影展、媒合國際平台、協助漫畫IP改編，所以才興起邀請林志玲擔任董事的念頭。

呂秋遠提及林志玲「對中國積極、對台灣冷淡」的態度。（資料照，記者陳逸寬攝）呂秋遠提及林志玲「對中國積極、對台灣冷淡」的態度。（資料照，記者陳逸寬攝）

從另一方面來看，呂秋遠也指出，林志玲多次向中國表示忠誠、祝中國生日快樂，卻「從未」向中華民國國慶致敬。他進一步解釋：這幾年台灣社會對於藝人「是否在中國發展」早已不如過去敏感，去中國發展，是一種市場選擇。真正讓人不舒服的是「某些藝人長期呈現出一種極度失衡的政治態度」，也就是：對中國的政治符號積極靠近，但對台灣卻始終沉默，形成一種「對中國積極、對台灣冷淡」的狀態。

呂秋遠指出，許多藝人雖然在中國發展，但不是每個人都會主動參與中國政治表態。圖為周杰倫。（資料照，杰威爾提供）呂秋遠指出，許多藝人雖然在中國發展，但不是每個人都會主動參與中國政治表態。圖為周杰倫。（資料照，杰威爾提供）

呂秋遠也舉出周杰倫、蔡依林等藝人舉例，他們同樣在中國發展，卻不是每個人都會主動參與中國政治表態。「我對黃安、劉樂妍不會有期待，可是，林志玲可以跟他們相提並論嗎？」呂秋遠得出的最後的結論是「沒有什麼文化歸文化、政治歸政治這種事，不然歐陽娜娜也可以發揮她在中國的影響力，推廣台灣在中國的市場，但是，我們願意嗎？」

呂秋遠指出，許多藝人雖然在中國發展，但不是每個人都會主動參與中國政治表態。圖為蔡依林。（資料照，記者潘少棠攝）呂秋遠指出，許多藝人雖然在中國發展，但不是每個人都會主動參與中國政治表態。圖為蔡依林。（資料照，記者潘少棠攝）

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