比陶朱隱園猛！胡瓜逛15億豪宅「床貼滿金箔」驚嘆：我還賺不夠

阿拉伯宮內裝潢豪華。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕胡瓜YouTube網路節目《下面一位》最新一集到訪宜蘭頭城海邊、佔地3600坪的上億豪宅「阿拉伯宮」做開箱，超豪華內裝讓胡瓜邊看邊發出讚嘆，網友們更直呼：「比陶朱隱園還有可看性」！

阿拉伯宮內裝潢豪華。（翻攝自YT）

「阿拉伯宮」是已故企業家林昭文所打造，過去曾吸引李登輝、李遠哲、王永慶等政商名流造訪。而當年之所以買下這塊地，是因為他過去常常和太太在宜蘭海邊約會，並向太太允諾，等他賺了足夠的錢會把這裡買下來當作紀念，還特地蓋了一區中式建築，並用太太的名字命名「桂蓮園」，這個價值15億元的豪宅，光日常維護每月都要燒2、30萬，連漆一次油漆都要砸約2千萬。

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胡瓜開箱阿拉伯宮法式主臥、貼滿金箔的超大皇室床組。（翻攝自YT）

胡瓜這次參觀宅內收藏，從巨型玉石彌勒佛、翡翠珠串、鐘乳石、水晶燈，到滿滿中東風格地毯與金箔裝飾，每走一步都像在看世界級展覽。從未曝光過的私人房間區域也首次在節目公開，法式主臥、貼滿金箔的超大皇室床組、宛如天空步道的透明玻璃床設計，都讓胡瓜驚喊簡直比皇宮奢華，他也在途中不禁感嘆：「看了這些覺得人生一定要努力賺錢，像我還不夠努力。」

胡瓜看到跟「瓜」有關的藝術品愛不釋手。（翻攝自YT）

有趣的是，當胡瓜看到被稱為「瓜瓞綿綿」的超巨大天然樹瘤藝術品時，胡瓜一看到瞬間失守，直呼那算是「瓜的家族」，甚至已經開始研究怎麼搬上車，還不忘對鏡頭向觀眾求救：「你們留言告訴我，我到底該不該收？」

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