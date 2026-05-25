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《浪姐7》錄一半突搭計程車離場 蕭薔隊上演最催淚一夜

蕭薔隊伍「170club」昨晚上演溫馨姐妹秀。（翻攝自芒果TV）蕭薔隊伍「170club」昨晚上演溫馨姐妹秀。（翻攝自芒果TV）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）進行第三次舞台公演，還連續三天進行3場直播，歷經團體秀、隊長個人秀之後，昨（24）晚來到「師姐合作秀」競爭環節。豈料此時發生戲劇化情況，比賽進行到中途，蕭薔隊友張藝上選擇離開浪姐，直接搭乘計程車離去。

昨晚比賽進行到中途，蕭薔組總分墊底，當下宣布該組觀眾喜愛度最低的張藝上被淘汰，霸氣的隊長蕭薔摟住張藝上，靜靜聽她哽咽說著感言。此時，隊友溫崢嶸急喊：「可不可以我走？」張藝上連忙搶走麥克風阻止溫崢嶸繼續往下說，現場洋溢姐妹情深的動容氣氛，離別場面更是逼哭不少觀眾。

蕭薔今發文感慨「聚散不由人」，並肯定張藝上進步最多。（資料照，記者潘少棠攝）蕭薔今發文感慨「聚散不由人」，並肯定張藝上進步最多。（資料照，記者潘少棠攝）

蕭薔今（25）發文感慨「聚散不由人」，看得出來她對張藝上離開非常不捨，她也鼓勵張藝上「坦然面對自己的不足，勇敢地克服困難，唱歌本不是妳的擅長，但是妳已經努力做到最好的自己」，肯定張藝上呈現出乘風破浪的精神，更說「我可以很驕傲地拉著妳的手說對妳說，妳是我們170club的最寶貝的妹妹」。蕭薔也透露昨天節目組頒了「進步最多獎」給張藝上：「我們隊跟所有老師都決定要頒給妳，因為妳當之無愧」！

張藝上離去前在台上流淚，感動說網友認為她像一朵牆邊開出的小花，非常感謝大家看到牆邊的她，她更說：「我不是能力特別強的姐姐，但我想說，不是強者才可以為團隊爭取，我也可以為團隊爭取」，更淚眼婆娑地說自己以後也會繼續努力。

蕭薔（中）在隊伍中扮演強勢領導者，真正面臨離別卻細膩溫柔。（翻攝自芒果TV）蕭薔（中）在隊伍中扮演強勢領導者，真正面臨離別卻細膩溫柔。（翻攝自芒果TV）

這個畫面讓人聯想到蕭薔在第一次公演面臨淘汰危機時，霸氣說：「誰敢讓我的隊員走」，更放話「我走，我領導無方應該是我來負責才對」。她還嚴厲對著隊員說：「不要哭」，認為哭泣沒有用，唯有努力表現，才能被看見。此番面臨張藝上被淘汰，蕭薔一改先前霸氣，溫柔注視著張藝上，並緊握她的手，默默給她勇氣與力量。

另外，溫崢嶸並不是第一次挺身而出保護隊友，第一次公演開始她就看著張藝上不斷努力成長，第一次公演時溫崢嶸就曾說過如果張藝上被淘汰，她就會站出來。昨晚她也以行動表現，溫崢嶸說：「我覺得這個舞台就是要留給更優秀、更年輕、更有可能性的姐妹」，真心說想把機會留給張藝上，讓她走得更遠更長。

張藝上得知被淘汰，錄影中途就搭乘計程車離去。（翻攝自芒果TV）張藝上得知被淘汰，錄影中途就搭乘計程車離去。（翻攝自芒果TV）

張藝上淚崩感謝溫崢嶸，更坦言溫崢嶸很早就說過，如果她被淘汰了，溫崢嶸就會站出來。當溫崢嶸向節目組求情時，張藝上打斷她，反駁網路上指她們是「皇族」獲保送晉級，「我們真的不知道，我們什麼時候會走」。

錄影還沒結束，張藝上就搭乘計程車離去，並未留在現場觀看之後的表演。深夜她也發文感謝蕭薔與溫崢嶸：「特別謝謝我的隊長蕭薔姐姐，你的強大和堅韌會讓我受益終身，以後也會更努力和更堅定！崢嶸姐姐，我倆從一公就一起被挨罵，是你在身邊一直鼓勵我安慰我，讓我變得更加勇敢。」

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