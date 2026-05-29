（影）遭轟不尊重北一女校服 李多慧換裝應援問：如何？

李多慧穿著白色平口短版小背心搭配牛仔短褲，魅力十足。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在台人氣超高的韓籍啦啦隊女神李多慧，日前因穿著北一女制服登台熱舞惹議，昨（28）現身球場應援時，換上白色平口背心搭配牛仔褲。李多慧也在社群平台無奈寫下：「어때 （如何）？」並附上一個翻白眼的表情符號。

李多慧換上新裝賣力熱舞。（翻攝自IG）

李多慧昨日穿著白色外套登場，音樂響起後脫下外套，露出白色短版平口背心，襯托出她的白皙肌膚，隨著音樂熱舞的她甩著一頭長髮賣力演出，大方展現纖細腰身與舞蹈實力，現場球迷紛紛瘋狂。

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影片曝光後，粉絲大讚李多慧舞蹈功力，更比喻她是「人體馬達」。粉絲也留言鼓勵李多慧，認為重點不是她穿什麼，更指她的EQ已經很高了。

先前李多慧穿著北一女制服出席台北城市企劃活動惹議。（資料照，記者王藝菘攝）

先前李多慧配合球場「台北城市主題日」活動，穿上北一女綠色制服，遭部分校友質疑不尊重校園文化。李多慧則回應演出配合主題，未來會更加努力準備每一次舞台，帶給粉絲更好的表演與回憶。

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