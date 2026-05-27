45歲孫淑媚開球回春不藏了 凌晨發長文公開變美秘訣

45歲台語歌后孫淑媚近日前為台鋼雄鷹開球，被狂讚凍齡回春。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕45歲台語歌后孫淑媚近日前為台鋼雄鷹開球，被狂讚凍齡回春，網友直指她撞臉南韓女團aespa成員Winter與BLACKPINK的Jennie，掀起許多討論，還有網友私訊電音天后謝金燕，想要知道孫淑媚的醫美醫生到底是誰，今（27）日凌晨6時天才剛亮，孫淑媚以「最近壓力真的很大」為題在臉書發文，針對關於變漂亮秘訣這件事，公開個人版本。

孫淑媚表示，現在全台灣愛美的人，好像都堅信世界上存在一位神秘醫生，而且那位醫生還只服務她一個人，但她如果現在公開說：「真的沒有醫生。」大家會不會集體崩潰？坦言目前手邊交得出去的，只有爸媽，但他們現在才去念醫學院，應該有點高難度，認為如果大家想相信自己相信的，她也不反對。關於變漂亮秘訣這件事，她也公開自己版本：

1 矯正

現在矯正的技術，真的比你想像的厲害很多。

想做的人認真爬文做功課

矯正牙齒臉型真的會改變..

我個人拔七顆牙 （你沒看錯 七顆..）

關於矯正我很有心得有什麼問題都可以問我。

牙齒也要定期檢查、洗牙，牙齒顧好，笑起來就先贏了。

2 我的鼻子是原裝的！

我知道很多人看到還是會質疑。

如果真的不放心，我可以提供 去年底體檢的MRI頭部X光 限當面閱片確認 指定地點、時間 限額2人（但我到底為什麼要這麼有誠意）

3 咀嚼肌肉毒

大概一年打兩次。

如果工作比較少，我就不打（精打細算的我）

畢竟也是為了讓你們看到精緻的May顏。

4 臉沒有做任何切開手術，也沒有填充。

為了保護我參與的影視作品 目前都沒有也不會。

拍戲的鏡頭HD 且大螢幕什麼細節都暴露 無法接受我的表演 因為填充 （擔心表情可能不自然）和 沒把握會變如何的手術 影響觀影 。

但如果以後有更好更自然的技術 我會評估看看

5 電音波

打過，覺得有效，但真的很貴。

所以我都會算好時間，工作比較多的時候再去打。

打一次大概可以維持半年。

這個我個人 真心推薦 （但荷包會先哭）

6長期膠原蛋白粉重度使用者

記得選「單純」成分的。

7皮膚保養

曾經因為過敏跟酒糟，試過「肌斷食」。

只擦天然冷壓橄欖油＋清水洗臉。

結果：

過敏好像有改善

但擦油的那段時間痘痘也長得很認真

這是我自己的感受，大家不要亂試嘿。

8化妝

我現在的化妝重點其實很簡單：

貼雙眼皮、加深鼻影、眼線拉長快到太陽穴、畫厚唇。

底妝我喜歡那種

粉底非常少幾乎沒粉底大概3滴吧。（好細節）

9當自己的醫生

沒有人比你自己更了解你。

不要亂做，自我評估一下自己適合什麼、需要什麼。

很多項目不是「大家都做」，你就一定要做。

10生活習慣

讀書、運動、睡眠、規律作息。

保持心情愉悅、保持正能量、 選擇善良 。

這些真的會讓人變漂亮。

（這一條最便宜，但很多人最懶得做）

11拍照濾鏡

現在濾鏡真的很好用。

漂亮真的可以一鍵完成。

但不要修過頭，

不然見面會變成：

「你好！請問本人有來嗎？」

我自己不太開美顏

比較常用原相機＋濾鏡。

照片看起來就不會太夢幻

（也可以叫ChatGPT幫忙）

12飲食

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最後孫淑媚分享一句自己的心得：「追求漂亮要剛剛好。」她也會繼續在「變美這條路」做一些剛剛好的努力。

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