温嵐仍在加護病房 唯一緋聞女友隔空發聲回應

賴雅妍替好友温嵐加油打氣。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台劇女神賴雅妍今（22）晚在Legacy Taipei舉辦「26妍唱會」，她自彈自唱《下雨天》展現音樂才華，緊張直說：「如果有下次演唱會，我只能表演吞劍跟跳火圈了。」稍早也在台上替仍在加護病房治療的好友温嵐打氣。

賴雅妍曾與温嵐合唱《遇見你》，去年更擔任温嵐的演唱會嘉賓，兩人甚至被誤傳「女女緋聞」，就連網友都誤會，讓她哭笑不得。今晚賴雅妍獨自演唱這首歌曲，她說：「我今天要一個人唱，但我從來這首歌，我沒有一個人唱過，祝這位原唱者平平安安健健康康，希望下一次可以一起在更大舞台合唱。」隔空替温嵐加油。

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賴雅妍舉辦個人演唱會。（寬宏藝術提供）

今晚現場歌迷準備了驚喜的應援影片，包括賴雅妍過去演出的戲劇作品，讓她看了忍不住在台上淚崩，直呼是意料之外，「真的謝謝你們，很感動，我拍了26部戲喔，真的是個『老演員』。」

對於粉絲的力挺，賴雅妍表示：「謝謝那些從小聽我的歌、看我的戲的粉絲們，你們每一次的留言和應援，我其實都放在心裡。」有觀眾喊話要她去小巨蛋開唱，她聽了超激動，請歌迷可以先把時間留好。

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