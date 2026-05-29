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娛樂 最新消息

王月開顱2次堅持「戴綠帽」參加Lulu婚禮 背後「原因」曝光全場笑翻

王月（左起）和女兒「妹子」、陳漢典與Lulu一起受訪。（記者陳奕全攝）王月（左起）和女兒「妹子」、陳漢典與Lulu一起受訪。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王月去年11月因蜘蛛網膜下腔出血，緊急進行兩次開顱手術，相隔半年後，今出席舞台劇《半里長城》笑噴版台北加演慶功記者會，和女兒「妹子」、陳漢典與Lulu等人一起受訪，談起這半年恢復的狀況，妹子意外爆料指出王月在病榻上能清楚講話後，第一句話是「我要飲料」，原本家人以為她想喝飲料，沒想到她是要請辛苦的護理師喝飲料，甚至連喜歡的手搖飲品牌都能念出來。

王月在病榻上能清楚講話後，第一句話是「我要飲料」。（記者陳奕全攝）王月在病榻上能清楚講話後，第一句話是「我要飲料」。（記者陳奕全攝）

妹子提到王月住院的1個多月，因為胃口不好，只想喝手搖飲，醫生認為「想吃什麼都吃」，因此天天一杯手搖飲，她笑說手搖飲店11點才開，「她那時像新生寶寶，一大早每隔一分鐘就會問『11點了嗎』。」後來王月的兒子一次就會買兩杯手搖，一杯冰在冰箱，讓她隔天一早就能喝到飲料。

除了這一點，妹子還指出王月去年11、12月因手術關係，記憶力退化，每天都說想去參加Lulu和陳漢典今年1月25日舉行的婚禮，還嚷著說：「我已經準備好一件夏姿的花邊淺綠色禮服，幫我找一頂搭配的綠色帽子。」講到敏感的「綠帽」，Lulu綜藝魂上身說：「為何是綠帽？」陳漢典加碼回「是對我沒信心嗎」，妹子才解釋當時去逛了許多市集，都找不到綠帽，加上王月身體狀況還沒恢復，後來沒參加婚禮。

王月今向Lulu、陳漢典掛保證：「未來寶寶滿月酒，我一定到，會準備紅色帽子。」讓現場人哈哈大笑。王月還暖心表示Lulu跟陳漢典一直很關心她的狀況，無論是結婚前、一結完婚，第一個簡訊都是傳給她問候，「他們的年紀都可以當我的兒女，很像我兒子娶媳婦。」

大病一場後，原本獨居的王月（左起）現在搬去和女兒同住。（記者陳奕全攝）大病一場後，原本獨居的王月（左起）現在搬去和女兒同住。（記者陳奕全攝）

另外，王月認為大病一場後，跟家人關係變得緊密，原本獨居的她現在搬去和女兒同住，「很高興有個這麼好的女兒，從幫我洗澡到現在我可以自理，體力、腳力都可以恢復。」

妹子也認為王月過往太忙碌，因此被迫按下暫停鍵，「爸爸離開的這13年，我們一直在想何時可以出國旅行，但她一直沒讓自己暫停，應該是上天要讓她休息一下。」笑稱王月如今最開心的是有時間可以追劇，只是話及至此，妹子動人表示：「每天看到她（王月）都是一份感動，謝謝妳還在，謝謝妳還沒離開我，拜託不管是爸爸還是上天，都不要把她帶走，現在每天都很開心她早上能走出房門跟我說『妹妹早安』。」

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