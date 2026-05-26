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（獨家）手握5副業年收上億？三上悠亞揭收入內情 遭酸「來台撈錢」親回應

〔記者林欣穎／專訪〕日本人氣女神三上悠亞去年底宣布加盟台灣職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，如今加入球隊將近半年，她接受專訪時難掩對台灣的喜愛，而她在日本有不少副業投資，前幾年還被推估年收至少有2億日幣（約4600萬元台幣），她也分享副業經營狀況，坦言希望未來在台灣也可以有相關店面。

三上悠亞來台半年，直言很喜歡台灣的職場氛圍。（記者胡舜翔攝）三上悠亞來台半年，直言很喜歡台灣的職場氛圍。（記者胡舜翔攝）

三上悠亞社群經營成功，常有不少業配及代言，除此之外副業也是經營的有聲有色，除了女裝品牌，還有隱眼、睫毛美容液還有晚安內衣、美髮相關等5個品牌，至於被外界說年收破億日圓，她則笑回個人收入沒有那麼多，是跟公司一起經營的營業額，她也提到希望有朝一日可以把品牌帶入台灣，在當地展店。

三上悠亞去年底加入台灣職籃夢想家啦啦隊，今年拿下年度人氣啦啦隊員殊榮。（記者胡舜翔攝）三上悠亞去年底加入台灣職籃夢想家啦啦隊，今年拿下年度人氣啦啦隊員殊榮。（記者胡舜翔攝）

她也透露8月生日將會有新計畫，希望粉絲可以期待一下。不過被問到生日願望時，她卻一臉震驚，原來是日本沒有生日許願的習慣，接著才認真表示，這幾年過得不算輕鬆，因此現在最大的願望其實很普通，「希望每天都可以開心快樂地生活。」另一個願望則是希望夢想家能順利奪冠。

三上悠亞喊話想挑戰職籃、職棒雙棲，想一整年都待在台灣。（記者胡舜翔攝）三上悠亞喊話想挑戰職籃、職棒雙棲，想一整年都待在台灣。（記者胡舜翔攝）

而如今面對酸民與負評，三上悠亞則展現高EQ，她認為因為語言隔閡，自己在台灣其實不太會直接接收到酸言酸語，也樂觀笑喊：「有黑粉代表我很紅啊！」至於有網友曾酸她來台是為了賺錢，她也做出強調，「如果只是想賺錢，我在日本做自己的事業就好了。」她表示，單純是因為太喜歡台灣，才會動念想挑戰雙棲職棒，打算一整年都待在台灣。

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