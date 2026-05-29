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娛樂 最新消息

王月二度開腦痛喊「讓我走吧」 驚吐：體會到大S吸不到氣的感覺

〔記者蕭方綺／台北報導〕王月去年11月因跌倒導致蜘蛛網膜下腔出血，進行兩次開顱手術，相隔半年，今首度露面，和Lulu、陳漢典等人出席舞台劇《半里長城》笑噴版台北加演慶功記者會，她受訪時數度哽咽，一旁Lulu、陳漢典也紅眼眶。王月還原去年11月26日當天送醫過程，因她獨居在家，跌倒後其實並沒有意識，是事後走出家門，路人察覺到她怪怪的，緊急報警送醫開刀，她說自己在加護病房昏迷5天，清醒後女兒第一句話就是「媽媽你記得我嗎」，她立刻回：「還記得啊妹子！」講完後現場眾人都感動噴淚。

王月（左起）今首度露面，和Lulu、陳漢典等人出席舞台劇《半里長城》笑噴版台北加演慶功記者會。（記者陳奕全攝）王月（左起）今首度露面，和Lulu、陳漢典等人出席舞台劇《半里長城》笑噴版台北加演慶功記者會。（記者陳奕全攝）

王月不忘以黑色幽默說：「當時昏迷5天，事發當下若立刻有新聞出來，大家是不是就把我福壽版準備好？」她提到醫生對於病因無解，且她跌倒後全無記憶，加上當初開刀後，醫生也不敢保證她會清醒。

事後看監視器發現自己摔倒後在地上躺了20分鐘、之後還站起來上廁所、到廚房中島數度趴著休息，甚至關燈出門，中間相隔2個多小時才被好心路人報警送醫。問她當下怎會出門？王月說：「我覺得我在自救。」一旁導演則感性給了一個註解，表示「大家都在流傳是李國修老師在救月姐」。

王月（左）說第二次開刀做「顱骨復原手術」，是她最煎熬的時刻。（記者陳奕全攝）王月（左）說第二次開刀做「顱骨復原手術」，是她最煎熬的時刻。（記者陳奕全攝）

她說第二次開刀做「顱骨復原手術」，是她最煎熬的時刻，當下因為太痛、吸不到氣，甚至對家人說「你讓我走吧」這樣的喪氣話。王月說：「我當下好像體驗到大S，我相信那吸不到氣的感覺真的很可怕。」還好她後來吐了三口氣，就比較好受。

她也提到當時在病房牽掛的只有兩件事，一件是無法參與Lulu、陳漢典的婚禮，另一件則是2月2日要去大S的雕像揭幕儀式，她感慨：「雖然都沒到，但看到了美好的影片。」

王月開刀至今差不多6個月，一直很努力在訓練身體。（記者陳奕全攝）王月開刀至今差不多6個月，一直很努力在訓練身體。（記者陳奕全攝）

而她開刀至今差不多6個月，一直很努力在訓練身體，以前一週一天瑜伽、一天團體訓練、一天重訓，還時常上山，現在少了重訓和爬山，也不能開車、搭高鐵、搭飛機，但她依舊用招牌笑聲表示：「王月 is back！」

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