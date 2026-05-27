隋棠突爆緊急入院！《請世界吃桌》首映會不見人影

《請世界吃桌》今在圓山大飯店舉辦盛大首映會，千千（左起）、浩子、藍正龍、陳隨意分享拍攝秘辛。

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》今（27日）在圓山大飯店舉辦盛大首映會，現場直接重現節目中四大城市的經典辦桌料理，讓賓客邊開記者會邊「吃流水席」，氣氛熱絡，然而現場卻獨缺重要核心隋棠。據悉，隋棠因急性腸胃炎、上吐下瀉，緊急入院治療，不得不臨時缺席。

隋棠急性腸胃炎缺席首映會。（資料照，記者陳奕全攝）

事實上，隋棠為了這檔高壓節目可謂燃燒生命，翻開她先前的社群紀錄，可見高強度工作與牽掛兒女的拉扯。今年1月她隨團隊遠赴澳洲雪梨拍攝9天，忙到整趟旅程只和孩子視訊兩次，搭紅眼班機清晨5點抵達家門時，看到女兒嚕喜小姐貼心留下字條：「妳的花園一切都很好哦！」才讓她疲憊的想念情緒得到慰藉。

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而3月開往日本熊本城辦桌前夕，又上演揪心「十八相送」。小兒子奧里力克為了多陪媽媽，硬撐到深夜11點，整晚睡睡醒醒、雙臂緊環著隋棠的頸部確認媽媽還在，清晨出門時更邊落淚邊送行，讓隋棠感性直呼：「能得到這種程度的愛，何其有幸。」

這檔跨國實境秀挑戰堪稱「史上最硬」，今天訪問時團員們紛紛吐露慘烈職傷。藍正龍自曝在內場大量洗刷，回台後大拇指嚴重甲溝炎化膿，治療宛如「滿清十大酷刑」；陳隨意則走到膝蓋肌腱炎、在海外直接跛腳硬撐；就連千千也走到腳趾整個瘀青，大夥集體掛彩。

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